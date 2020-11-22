В дагестанском Каспийске сменится мэр

Махачкала, 21 ноября. В дагестанском Каспийске сменится глава города. Действующий мэр Магомед Абдулаев не зарегистрировался в качестве кандидата на грядущих выборах, выяснил ФАН.

«Да, действительно. Он не участвует», – сообщили агентству в пресс-службе городской администрации.

Всего конкурсная комиссия зарегистрировала документы 15 кандидатов. Официально их фамилии объявят завтра, 23 ноября. Кроме того, известно, что не все кандидаты являются уроженцами Каспийска.

По данным Telegram-канала «Спросите у Расула», в выборах примет участие первый заместитель командующего Восточным округом войск Росгвардии, генерал-майор Борис Гонцов.

«Генерал Росгвардии Борис Гонцов сдал документы на мэра Каспийска», – отмечается в сообщении канала.

При этом на официальной странице общественной организации «Каспийск – наш город» в сети Instagram также среди кандидатов упоминается Гонцов. Помимо него, как заявляют общественники, на пост мэра Каспийска претендуют несколько депутатов и бывший сотрудник МВД.

«И хотя нет точной информации о кандидатах, пока известно, что заявление подал…как говорят, первый замкомандующего Восточным округом войск Национальной гвардии, генерал-майор Борис Гонцов», – говорится на странице организации.

Согласно сведениям из открытых источников, до назначения в 2018 году в Восточный округ Борис Гонцов занимал должность начальника Пермского военного института МВД России, а также командовал соединением Северо-Кавказского командования внутренних войск МВД РФ.

Еще одним кандидатом на пост главы Каспийска является бывший председатель городского собрания депутатов дагестанского Южно-Сухокумска Сергей Касьянов. Об этом он сам сообщил на свой странице в Instagram и выложил фотографии письменного подтверждения о приеме документов конкурсной комиссией.

«Долго взвешивал все «за» и «против». В результате принял решение – участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Каспийск»», – написал он.

Касьянов ранее работал заместителем главы Южно-Сухокумска, после чего возглавлял городское собрание депутатов. Однако позднее сложил полномочия и покинул пределы Дагестана.

Глава Каспийска будет определяться голосованием депутатов городского собрания 25 ноября. До этого конкурсная комиссия проведет проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, после чего будет проведена оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов. Для этого с претендентами будут проводиться собеседования и тестирования.

Действующий мэр Каспийска Магомед Абдулаев возглавляет город с 2015 года. На этом посту он сменил своего тестя Джамалудина Омарова.