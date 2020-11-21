Гузеева с пренебрежением отнеслась к мнению Собчак о своем внешнем виде

Предновогодний скандальный клип Ксении Собчак появился 20 ноября в Сети на авторском канале блогера. Ксения поет песню, в которой откровенно оскорбляет многих представителей российского шоу-бизнеса, кто регулярно участвует в съемках новогодних огоньков и пользуется огромной популярностью среди зрителей.

Одна из строчек нашумевшей песни посвящена Ларисе Гузеевой. Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Собчак назвала ее новогодние наряды «дебильными». Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что на выпады журналистки не стоит обращать никакого внимания.

«Я вообще о ней не думаю. Тем более о том, что она где-то что-то обо мне говорит», — отозвалась знаменитая сваха в адрес блогера.

Ксения Собчак не оставила без внимания и других знаменитостей. Ее недобрый язык коснулся певца Николая Баскова, певицы Светланы Лободы, а юмориста Евгения Петросяна и вовсе назвала «кретином».

Как отметила сама Ксения Собчак, клип послужил ее ответом на предложение певца Валерия Меладзе отказаться артистам от съемок новогодних программ. В своей песне общественница отвела Меладзе особое место, его она назвала Гринчем. Именно этот вымышленный герой некогда украл Рождество в одном из сказочных городов. Сами же «огоньки» ведущая находит «тоскливыми», в а то и вовсе «балом сатаны».