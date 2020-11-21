Почему легализация марихуаны в Мексике не способна остановить нарковойну

19 ноября в мексиканском сенате одобрили законопроект о легализации употребления марихуаны на территории страны. 15 декабря Мексика станет третьей по счету страной западного полушария после Уругвая и Канады, где курение каннабиса разрешено в «развлекательных целях». Авторы законопроекта полагают, что это позволит «улучшить условия жизни» и «снизить связанную с наркотрафиком преступность». Но в лучшем случае, мексиканские сенаторы выдают желаемое за действительное.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» объясняет, кому выгодна легализация марихуаны, и почему это никогда не остановит нарковойну.

Во имя улучшения условий жизни

Представленный в Сенат законопроект «Главного закона по регулированию каннабиса» преследует целью «улучшение условий жизни», «снижение уровня преступности, связанной с наркоторговлей» и, потенциально, позволит легализовать крупнейший рынок марихуаны во всем мире.

Законопроекту еще предстоит пройти одобрение в Палате представителей 15 декабря — но едва ли что-то пойдет не так. Помимо, собственно, легализации марихуаны предлагается создать Мексиканский институт по регулированию и контролю каннабиса, который будет подчинен мексиканскому Минздраву. Новая организация будет выдавать лицензии на культивирование, исследование, продажу, экспорт и импорт марихуаны.

Согласно положениям законопроекта, с 18 лет граждане Мексике получат право культивировать, переносить и употреблять марихуану и ее производные — но только при условии наличия специального разрешения от Мексиканского института по регулированию и контролю каннабиса. При себе можно хранить 28 грамм марихуаны, но их употребление в общественных местах или на работе запрещено.

Кроме того, выращивать каннабис на виду у окружающих никто не даст — в законопроекте предусмотрены условия для культивации марихуаны.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопез Обрадор дистанцировался от законопроекта, однако еще только придя к власти в декабре 2018 года неустанно заявлял о необходимости такого шага. По мнению главы государства, это «важный шаг» и часть «стратегии по борьбе с мощной организованной преступностью».

Если законопроект одобрят в Палате представителей, то потребуется еще 18 месяцев для его вступления в силу.

К принятию законопроекта готовились заблаговременно — например, еще в 2017 году «неравнодушные» граждане Мексики высадили 350 кустов с каннабисом перед зданием Сената, «намекая» на необходимость подумать как следует.

Организованная доступность

Наивно полагать, что подобный шаг позволит справиться с преступностью — в войнах за вполне себе разрешенные агаву и авокадо уровень криминала традиционно высок. Если же обратиться к тезису, что Мексика — это одна большая страна-наркокартель, чьи чиновники погрязли в коррупционных схемах и зарабатывают на нелегальных делах и схемах, — то предложенный законопроект начинает играть новыми красками.

В мексиканском Forbes нашли потенциальных бенефициаров — фармакологические компании. Так канадские Canopy Growth и The Green Organic Dutchman, занимающиеся производством каннабиса, уже изъявили желание «получить доступ» к Мексике. Не осталась в стороне и калифорнийская Medical Marijuana.

Получается, что легализация марихуаны для Мексики — это возможность найти как инвесторов, которые будут готовы вложиться в не самую «прозрачную» мексиканскую экономику, так и наладить экспорт «легкого» товара за рубеж, не размениваясь на такие «условности», как обход государственных схем.

Если же обратить внимание на пункт, касающихся землевладений, то законопроект получится уж совсем «соблазнительным» для наркокартелей, контролирующих через третьих лиц различные плантации. Для находящихся в коллективном пользовании земель возможно оформить сразу нескольких лицензий на культивацию и куплю-продажу марихуаны.

Среди поправок в мексиканском законодательстве по случаю легализации марихуаны фигурирует еще один момент: все граждане, имеющие судимости за предыдущие «игры» с каннабисом, освободятся от них в течение полугода. Кому это выгодно — народу Мексики, марионеточному или теневому правительству — вопрос риторический.

Законопроект по легализации марихуаны в Мексике гораздо комплекснее и обширнее принятого в той же американской Калифорнии, где разрешено курение марихуаны в медицинских целях. Например, только за 2019 год местные «картели гринго» заработали 8.3 млрд долларов США за торговлю каннабисом на черном рынке.

Думать, что мексиканские законотворцы озабочены вопросами «душевного спокойствия» и «борьбой с преступностью» наивно: скорее, кто-то решил озаботиться легализацией собственных доходов.