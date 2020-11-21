Ремесло: Конгресс США использовал Навального для резолюции против России

Члены американского Конгресса поддержали версию отравления Алексея Навального и потребовали от Правительства США дать России «полноценный ответ». В этом же контексте законодатели вспомнили про необходимость блокировки «Северного потока — 2», в торпедировании которого заинтересован весь американский истеблишмент.



Постановление было озвучено в Палате представителей США несколько дней назад, однако до сих пор никто из соратников Навального эту новость не прокомментировал. Почему со стороны оппозиционера не последовало реакции на данное событие — вопрос открытый. В то же время нельзя исключать, что конгрессмены использовали статус Навального как повод для внешнеполитического давления на РФ через один из ее ключевых экономических проектов.

Как на самом деле Вашингтон «заступается» за Навального

Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы. Таким образом законодатели выражают свою позицию относительного того или иного вопроса. Исполнительная власть США имеет право игнорировать подобные инициативы.



Тем не менее документ с номером 1145 был представлен в почти пустом зале Палаты представителей. Его представляли трое — республиканец Кристофер Смит, демократ Адриано Эспайят и автор резолюции, один из создателей «закона Магнитского», член Демпартии Джеймс Макговерн.

Для того, чтобы убедиться в причине возникновения нового антироссийского постановления, стоит обратить внимание на его отдельные формулировки, где Навальному выделяется далеко не главная роль. Открывший заседание докладчик в ходе чтения произнес имя оппозиционера с ошибкой.



Ситуация с Навальным была описана в общих чертах. По сути, республиканец и два демократа продублировали просьбу основателя ФБК (иноагент) к президенту США Дональду Трампу осудить его отравление. Самый яркий момент заседания был посвящен вопросу санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», считающегося одним из главных экономических проектов, цель которого заключается в налаживании поставок недорого сырья в страны Европы.



Очевидно, авторы резолюции использовали Навального в качестве предлога для внешнего давления на Россию через «Северный поток — 2». В отличие от ситуации с оппозиционером, где по большей части его поддерживают демократы, против реализации российского проекта обе партии выступают консолидировано. Это объясняет то, что постановление поддерживается двумя борющимися за власть политическими силами.

Навальному нечего ответить

В комментарии ФАН юрист Илья Ремесло высказался о новой резолюции конгрессменов США, в которой Алексей Навальный затрагивается косвенно, чего не сказать о санкциях против «Северного потока — 2». По его словам, ни оппозиционер, ни кто-либо из его сторонников, не комментировали резолюцию из соображений собственной безопасности.

«Он банально боится. Если он открыто заявит, что выступает на стороне всего этого, против него могут быть применены санкции российским государством, поскольку это уже будет государственная измена с полным составом», — уверен эксперт.

Кроме того, Навальный по умолчанию не может возражать против инициатив, озвучиваемых представителями американского истеблишмента, поскольку, считает Ремесло, он на них работает. В то же время озвучивание имени основателя ФБК на уровне законодательных органов США ни о чем существенном не говорит — у него есть поддержка в правительстве, но «продвигать» его там никто не собирается.

«Его используют в достаточно пассивной роли. Но это не значит, что его хотят там кем-то видеть в реальности. То есть это просто ситуативное пользование его в этой истории», — резюмировал Ремесло.

Тем не менее Навальный и его команда надеются на получение более надежных гарантий и поддержки. Для этого в ходе выборов президента члены ФБК отрабатывали повестку демократов, дискредитируя действующего президента-республиканца Дональда Трампа и поддерживая его оппонента Джо Байдена. Владимир Милов приглашал в эфир Карпентера, вступал в конфликты с подписчиками, оспаривая возможные махинации демократов при почтовом голосовании, а сам Навальный публиковал поздравления Байдена с победой.

Помимо попытки нанести удар по внешней политике и экономике России, Конгресс, приняв резолюцию, оказал поддержку российской оппозиции, позволяя действовать более смело, с оглядкой на США. Таким образом, американский истеблишмент пытается ударить по РФ еще и изнутри, используя лояльных и подконтрольных либералов.



Ранее политолог Руслан Осташко на примере отсутствия осуждения ситуации с Навальным со стороны Трампа объяснил принципы «сотрудничества» оппозиционера с членами Демпартии.