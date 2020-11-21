Литва во имя «демократизации» Белоруссии может пожертвовать портом Клайпеды

Вильнюс, 21 ноября. Литовские власти, пытаясь оказать экономическое давление на Белоруссию, используя новые санкционные ограничения, столкнутся с серьезными последствиями, связанными с финансовым благополучием страны. К такому выводу пришел журналист Алексей Ильяшевич в своей статье, опубликованной на сайте информационного издания RuBaltic. По словам представителя СМИ, Вильнюс, попытавшись надавить на Минск, лишь нанесет серьезный ущерб собственной экономике.

Ранее СМИ сообщали, что президент Литвы Гитанас Науседа предложил Европейскому союзу ввести против Белоруссии новые санкции экономического характера. О чем именно идет речь, не уточняется, однако в Брюсселе могут не поддержать подобную идею Вильнюса по ряду определенных причин.

Алексей Ильяшевич обратил внимание, что Литва может подать пример Европейскому союзу в вопросе введения экономических ограничений против Белоруссии, но при условии, если откажется от транзита белорусских грузов. По словам эксперта, Вильнюс во имя «демократизации» Минска способен принести в жертву порт Клайпеды.

«Почему бы ей самостоятельно не ввести экономические санкции против Беларуси, если этого не захочет делать Евросоюз?» — заметил эксперт.

По словам Ильяшевича, если литовские власти решатся на такой шаг, запретив транзит белорусских товаров через порт Клайпеды, то это грозит серьезными последствиями для экономики страны. Фактически Литва «выстрелит себе в ногу», пытаясь оказать политическое и экономическое давление на Белоруссию, которое не будет иметь никакого значения.

«Если учесть, что примерно треть его (порта Клайпеды. — Прим. ФАН) грузооборота приходится на транзит белорусских товаров, то экономика Литвы сразу просядет на два с лишним процента», — резюмировал эксперт.

Ранее ведущий эксперт в области энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал, с какими последствиями предстоит столкнуться Прибалтике, если она окончательно откажется от закупки электроэнергии с БелАЭС и использования энергокольца БРЭЛЛ.