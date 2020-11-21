Скандальное выступление телеведущей Ксении Собчак на ее авторском YouTube-канале набирает все большую популярность в Сети. За сутки ролик, в котором Собчак откровенно поливает грязью представителей отечественного шоу-бизнеса, посмотрели уже сотни тысяч зрителей. Так, журналист назвала телеведущего Евгения Петросяна «кретином», наряды актрисы Ларисы Гузеевой «дебильными» , а репертуар Николая Баскова — ограниченным его знаменитой «Шарманкой».

«…Басков не споет в сотый раз «Шарманку», — звучат строчки в оскорбительной песни телеведущей.

Подобный выпад со стороны Собчак стал ответом на призыв певца Валерия Меладзе к артистам отказаться от участия в съемках новогодних программ.

Однако мало кто из тех, кто стал мишенью медийной агрессии Собчак, вообще знакомы с ее творчеством. А те, кто слышал об оскорбительном видео, героем которого стал, не придают ему особого значения. Так, ранее на эту тему высказался юморист Петросян. Представители Николая Баскова также не остались в стороне.

«Шарманка» — это визитная карточка артиста, почему он не может ее спеть?», — прокомментировала ФАН позицию Баскова представитель певца Марина Наумова.

Под огонь Ксении Собчак попали также певица Светлана Лобода, Валерий Меладзе, и другие звезды. Общественница назвала все новогодние программы «балом сатаны». По ее мнению, «тоскливые» передачи пришлись бы к месту в полном невзгод 2020 году.

Остается только догадываться, что послужило причиной столь неуважительного выпада Ксении в адрес звезд новогодних огоньков. Возможно, она огорчена, что ее не пригласили на съемки «Голубых огоньков», кто знает.