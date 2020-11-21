Боевики ПНС избили сотрудника ливийской разведки в аэропорту Митига

Триполи, 21 ноября. Заместитель начальника разведывательной службы Ливии Эмад Трабельси пожаловался в Генпрокуратуру страны на главу «МВД» ПНС Фатхи Башагу.

Издание Libya 24 сообщает, что капитана Мухаммада Дахиля избили на территории аэродрома «Митига». Его в тяжелом состоянии и без сознания доставили в одну из больниц Триполи. Медики зафиксировали у него множественные гематомы по всему телу и перелом ноги.

Эмад Трабельси рассказал, что сотрудник разведслужбы подвергся нападению во время выполнения задания. В его обязанности входит ежемесячная проверка рабочего процесса столичного аэропорта, охраной которого занимаются боевики бригады «Аль-Вефака». Последние по необъяснимой причине напали на капитана и избили его.

Замначальника разведывательной службы Ливии написал жалобу в Генпрокуратуру страны, в которой возложил ответственность за потасовку на так называемого главу Министерства внутренних дел Правительства национального согласия Фатхи Башагу. Именно его ведомство занимается охраной аэропорта «Митига».

Эмад Трабельси не исключил, что именно «министр» отдал приказ избить Мухаммада Дахиля, чтобы скрыть от сторонних глаз незаконную деятельность на территории воздушной гавани.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об очередной перестрелке боевиков ПНС Ливии. Жители Триполи рассказали в соцсетях о столкновениях джихадистов.