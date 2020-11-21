Система рухнет: Европа больше не может рассчитывать на помощь Германии

Германия, в которой система здравоохранения считается лучшей в мире, во время первой волны коронавируса представлялась в глазах других европейских стран спасительным маяком. Но сейчас проблемы с COVID-19 начались и у самих немцев: государствам Евросоюза теперь вряд ли приходится рассчитывать на помощь ФРГ.

Ежедневно в Германии выявляют около 24 тысяч случаев заражения коронавирусом. Растет число госпитализированных: официальные данные Немецкой междисциплинарной ассоциации неотложной медицины показывают, что число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии увеличилось в 13 раз — с 267 в сентябре до 3615 в середине ноября.

По сравнению с соседними странами, экономика Германии практически не пострадала от первой волны пандемии. Хорошее состояние экономики страны частично связывают с высокой пропускной способностью отделения интенсивной терапии — почти 34 койки на 100 тысяч жителей. Например, в той же Италии этот показатель равен 8,6.

Вторая волна COVID-19 не щадит никого, и вот уже немецкое здравоохранение испытывает колоссальное напряжение из-за эпидемии. Больницы Германии близки к своему пределу. Власти страны опасаются, что койки, ранее предназначавшиеся в том числе для граждан соседних государств, в скором времени могут закончиться. Система может рухнуть через несколько недель, если траектория заболеваемости сохранится на высоком уровне.

«Число тяжелых больных в интенсивной терапии растет. Число смертей остается очень высоким. Мы пока не можем вернуться к низкому уровню заболеваемости. У нас получилось остановить резкий рост заражения, но цифры по COVID-19 все еще очень и очень высоки», — сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Состояние пациентов ухудшается очень быстро

Руководитель отделения интенсивной терапии в больнице в городе Потсдам, который находится недалеко от Берлина, Майкл Опперт обеспокоен резким ростом заражений за последние недели. Он предрекает более худшее положение Германии в борьбе с пандемией.

Мы сейчас не на пике волны, насколько я понимаю. У нас есть возможность принять еще несколько пациентов, но если рост заболевших будет продолжаться с такой же скоростью, то мы не справимся. В этом случае даже наша большая больница, вмещающая более 1000 коек, достигнет точки, когда мы будем вынуждены отправлять пациентов домой или в другие больницы для лечения», — выразил тревогу врач в интервью CNN.

Старшая медсестра отделения COVID-19 той же больницы Беттина Шаде согласилась, что палата сильно изменилась за последние несколько недель.

«Число пациентов увеличивается. К нам поступает намного больше пациентов с разной степенью заболевания. Многих доставляют в отделение неотложной помощи», — сказала врач.

Старший врач-инфекционист Тильман Шумахер отмечает, что коронавирус не обходит стороной и молодых с виду здоровых людей.

«У молодых пациентов так же, как у возрастных, отмечаются тяжелые симптомы. У нас есть пациенты 30-40 лет, которые находятся на искусственной вентиляции легких, и я не уверен, что они выживут», — заявил сотрудник больницы.

CNN сообщает, что в отделении интенсивной терапии медучреждения были свободны только две койки из 16. Персоналу больницы приходится отменять несрочные операции, чтобы переоборудовать места для людей с пораженными легкими.

Глава Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии, доктор Уве Янссенс признался о введениях новых ограничений, если число инфицированных не пойдет на спад.

«Госпитализация пациентов с другими заболеваниями, которую можно отложить на несколько недель без последствий, будет частично приостановлена. Граждане, не нуждающиеся в экстренной помощи, пока должны воздержаться от посещения медучреждений», — отметил Янссенс.

С учетом пациентов, не страдающих COVID-19, по состоянию на 20 ноября в стране было занято 22 тысячи коек интенсивной терапии, вакантными остаются шесть тысяч мест. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан предупреждает о возможной перезагруженности отделений интенсивной терапии, если ежедневные показатели инфицирования продолжат расти на нынешнем уровне.

Помощь странам Евросоюза

Германия долгое время принимала пациентов с коронавирусом из соседних стран, система здравоохранения которых уже не справлялась с наплывом больных. Теперь количество коек для зараженных иностранцев строго ограничено — всего 76 кроватей.

Министерство иностранных дел Германии сообщило CNN, что в первую волну COVID-19 с 21 марта по 12 апреля 232 иностранных гражданина с подтвержденным вирусом были доставлены в немецкие больницы для лечения: 44 — из Италии, 58 — из Нидерландов и 130 — из Франции. Осенью Германия приняла 25 больных из Бельгии и восемь — из Франции.

Пощечина для медперсонала

В среду тысячи протестующих собрались возле парламента Берлина. Полиции даже пришлось пустить в ход водометы и слезоточивый газ для разгона разбушевавшихся жителей.

Медсестра Беттина Шаде считает этот поступок «пощечиной медперсоналу, работающему на передовой».

«Я слышу, как некоторые люди сравнивают коронавирус с обычным гриппом. Врачи до сих пор поражаются такого рода заявлениям. Мы не можем этого понять! Мы опасаемся, что в стране возникнет ситуация, как в Италии, где пациенты получают кислородную терапию, находясь на улице в машинах», — эмоционально реагирует медработник.

Несколько дней назад сообщалось, что Швейцария осталась без коек интенсивной терапии для больных коронавирусом. Власти страны оказались не готовы ко второй волне заболевания, поскольку все 876 сертифицированных коек интенсивной терапии уже заняты.