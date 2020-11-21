В Крыму начали делать картонные гробы для кремации и захоронения умерших

В Крыму начали делать картонные гробы для кремации и захоронения. Первая партия сейчас проходит все необходимые испытания, а опытные образцы готовятся отправить в ритуальные агентства Москвы и Тюмени. Корреспондент ФАН разобрался, в чем экологичность, своевременность и уместность этого решения.

Мировая практика

Первым массовым производством гробов из картона занялся Китай. Необходимо помнить об особом отношении к смерти в этой стране: здесь на похоронах не делают культа, поэтому контейнеры для погребения оказались востребованным товаром среди представителей любого социального сословия, несмотря на то, что изначально картонный гроб в стране позиционировался как бюджетный вариант для малоимущих семей.

«Действительно, картонные гробы здесь далеко не редкость, сколько необходимость. Они дешевые, доступные. Об экологичности тоже думают, но далеко не в первую очередь. Во времена массовой гибели людей от коронавируса похороны в закрытом деревянном гробу были признаком состоятельности семьи», — рассказал Федеральному агентству новостей Владимир Полынников, студент Shenyang Ligong University.

Владимир добавил, что картонный гроб сейчас легко купить на китайских сайтах онлайн, они напоминают упаковку от бананов и отличаются только размерами. В Европе к картону при изготовлении гробов пришли из-за соображений экологичности.

«Я слышала такую историю, что раньше в маленьких селениях люди вскладчину покупали один деревянный гроб. С усопшим в нем прощались, доносили до кладбища, хоронили в саване, а гроб оставляли до следующего раза. Такая была экономия. Сейчас же здесь модно думать о каждом пластиковом стаканчике, которым ты наносишь вред окружающей природе, поэтому их начали делать из картона. Ту же участь переняли и гробы. Но в нашем городке, чтобы тебя в таком похоронили, необходимо указать это в завещании», — поделилась с ФАН жительница города Нидерндорф в Австрии София Гофман.

Экология похорон

О том, что гроб вместе с телом под землей загрязняет окружающую природу, впервые заговорили еще в 90-е. Тогда велись споры, что сильнее нарушает естественный баланс почвы — органические соединения, которые появляются вследствие разложения тела, или же химические от гроба. Однако превышения различных норм в почве и воде у городских кладбищ экологи фиксируют и сегодня.

«Мы видим эти колебания, в зависимости от паводка, времени года, погоды. Кладбища бесспорно наносят вред экологии, но не сравнимый с выхлопными газами автомобилей в городе или нефтяными разливами в море», — рассказали в ООО «Экология Крым».

Там подчеркнули, что картонные гробы не так негативно влияют на окружающую среду. При сгорании в крематории массивный гроб требует больше топлива, а значит, и объем выброса углекислого газа в атмосферу выше. Также для создания одного деревянного гроба требуется значительное количество древесины. Для изготовления картонной модели — в пять раз меньше.

Похороны в тренде

Производство гробов из картона позволит существенно снизить потребление леса и вред окружающей среде, рассказал ФАН директор Крымской национальной мемориальной компании Михаил Ремез.

«Можно смело назвать производство картонных гробов трендовым современным производством, поскольку об экологичности похоронного процесса сейчас думают многие. Мы в октябре 2018 года на международной выставке «Некрополь» завоевали золотую медаль, представив экспериментальную партию картонных гробов. Потом было необходимо время, чтобы доработать конструкцию и понять спрос. В первую очередь среди наших коллег — похоронных агентств», — рассказал Михаил Ремез.

Сейчас подготовлена тестовая партия гробов из картона, всего 100 штук. Их еще продолжают испытывать.

«Они выдерживают 200 кг. Мы с ними уже чего только не делаем: и мешки туда с цементом кладем, и мы добились задачи — прочности изделия, да и его внешнего сходства с традиционным гробом», — отметил собеседник ФАН.

По словам директора Крымской национальной мемориальной компании, изделиями заинтересовались похоронные агентства из Москвы и Тюмени, они уже ждут опытных образцов.

«Благодаря министерству промышленной политики Крыма получили субсидию и купили дорогостоящее оборудование. Также мы видим преимущество таких изделий в том, что их можно индивидуализировать. То есть на крышку нанести любой рисунок: для рыбака — удочки и лодку, например, для танкиста – танк», — рассказывает Ремез.

Пока в Крыму изучают спрос на этот нестандартный товар. На массовое производство планируется перейти в течение нескольких месяцев.