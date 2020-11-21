Агутин прокомментировал победу в номинации USA Songwriting Competition

Российский певец Леонид Агутин поблагодарил поклонников за поздравления с победой в ежегодном международном конкурсе USA Songwriting Competition. Исполнитель признался в комментарии ФАН, что для него победа стала большой неожиданностью, и рассказал, как создавалась принесшая ему победу композиция Just a Rainy Day.

«Я рад вниманию. Очень приятно, что новость нашла отклик в ваших сердцах!» — сказал певец.

Агутин отметил, что песня Just a Rainy Day писалась не специально к американскому конкурсу. В марте 2020 года вышла пластинка исполнителя La Vida Cosmopolita, написанная на испанском языке для испаноязычного рынка. В ней также есть пару песен на английском, в том числе композиция Just a Rainy Day, записанная с продюсером Алексом Сино.

«Как она попала на конкурс, не знаю. Ожидал ли я такого результата? Конечно, нет», — добавил он.

По словам артиста, он и не думал, что будет представлен в каком-либо конкурсе, что на его проект обратят внимание представители западного профессионального сообщества.

«Очень рад тому, что это происходит! Рад, что обращают внимание на скромные персоны из России, что наши соотечественники обращают внимание», — заключил певец.

Композиция Агутина Just а Rainy Day завоевала первое место в категории «Мировые исполнители». Кроме того, песня вошла в шорт-лист премии в номинации Lyrics Only за лучший текст. Три главных победителей конкурса USA Songwriting Competition будут объявлены 25 ноября.