Ирина Аманти назвала экс-супругу Вадима Казаченко сумасшедшей

Мир шоу-бизнеса то и дело сотрясается от новых и новых скандалов. Так, в очередную семейную передрягу попали певец Вадим Казаченко, его нынешняя супруга Ирина Аманти и бывшая жена артиста Ольга Мартынова. Виной разразившейся бури недопонимания послужил эфир одного из ток-шоу Первого канала, где Мартынова рассказала об опасности, которая ей якобы угрожает со стороны бывшего супруга.

«Что за глупости?! Какая опасность, что она несет?! Этой экс-супруге пора лечиться! Ольга каждый день что-то придумывает, Вадим не имеет никакого контакта с этой сумасшедшей!» — в сердцах заявила Аманти.

Кроме того, информацию о том, что певец не видится со своей экс-супругой, подтвердил и он сам.

Ирина Аманти призналась, что сильно устала от нападок со стороны журналистов, которые задают, как ей кажется, совершенно неуместные вопросы.

Ранее на скандал, сложившийся между знаменитостями, отреагировала юрист Екатерина Гордон. По заявлению правозащитницы, именно она представляет интересы Ольги Мартыновой в данном конфликте.

Ранее в СМИ сообщалось, что певец Вадим Казаченко подал иск на дирекцию Первого канала и Ольгу Мартынову за оскорбительные высказывания в свой адрес в эфире одного из ток-шоу. Но, по словам Ирины Аманти, никаких судебных исков с 2017 года ни у нее, ни у ее супруга нет.