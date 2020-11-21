Власти Сирии готовы показать туристам достопримечательности Деръа

Древний город Босра с античной архитектурой, колоссальных размеров римский амфитеатр, уникальная пустыня с россыпями вулканического стекла — эти и другие достопримечательности совсем скоро будут доступны всем жителям и гостям Сирии, приехавшим в провинцию Деръа. О некоторых из них — читайте в материале Федерального агентства новостей.

В настоящее время сирийские власти реализуют проект восстановления туристической отрасли страны. Согласно последним отчетам Министерства туризма Сирийской Арабской Республики (САР), граничащий с Иорданией регион Деръа активно готовится к приему путешественников со всего мира.

Данный регион на протяжении долгого времени находился под контролем антиправительственных вооруженных группировок, однако в 2018 году он был полностью освобожден от боевиков.

Как сообщает информационное агентство SANA, в течение ноября 2020 года в этой сирийской провинции были восстановлены не менее 30 бюро путешествий и шесть туристических объектов, в то время как еще 10 новых турагентств получили лицензии.

Теперь в Деръа работает 72 организации, ориентированных на работу с туристами. Такой подъем отрасли в регионах благоприятно сказывается в том числе и на социальной ситуации в стране: появление новых рабочих мест гарантирует трудоустройство для выпускников профильных вузов.

Чем же Деръа может заинтересовать иностранных туристов?

Город Босра

Древний город и всемирно известная археологическая достопримечательность в южной части Сирии, на границе с провинцией Эс-Сувейда. В этом месте сохранились руины римских, византийских и мусульманских построек из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении долгого времени Босра был второй столицей Набатейского царства и на его улицах располагалась резиденция последнего правителя этого государства — Раббэля II. При римском правлении город стал центральным в провинции Аравия, что стало причиной его наивысшего расцвета. Для мусульман Босра также имеет большое значение — в свое время его посетил сам пророк Мухаммад, которому здесь было предсказано великое будущее.

Сейчас город Босра является площадкой археологических раскопок. В этом месте можно увидеть уникальные постройки периода правления Рима, Византии, Арабского халифата.

Римский театр

Стороннему наблюдателю на подходе к одной из ключевых достопримечательностей Босры видны лишь стены хорошо укрепленной средневековой крепости с мощными стенами. Но войдя внутрь туриста ждет интересный сюрприз — огромный римский амфитеатр, рассчитанный на представления для многотысячной аудитории.

Дело в том, что датированный III веком нашей эры театр за свою историю несколько раз перестраивался и какое-то время использовался как крепость: для военных нужд ему добавили пояс крепостных укреплений с башнями и рвом, а внутреннее пространство, на котором раньше выступали артисты, засыпали землей.

Работа археологов в XX веке вернула ему прежний экстерьер и позволила современным актерам выйти на древние подмостки. До войны в сентябре каждого нечетного года здесь проходил международный фольклорный фестиваль.

Мечеть Омара

Этот религиозный объект носит имя построившего его халифа Омара Ибн-Хаттаба, но местные жители называют его Джами-аль-Арусс — «свадебная мечеть». Она располагается на месте разрушенного языческого храма и создана из базальта —вулканического камня с местных каменоломен. Это единственная мечеть периода раннего ислама, которая сохранила свой первоначальный фасад.

Несмотря на то, что внутри этот объект не отличается богатым убранством, у местных жителей и паломников со всей страны он является одним из самых почитаемых. Пол мечети застелен традиционными коврами ручной работы увидеть которые может каждый желающий — даже люди другой религиозной принадлежности могут войти туда при соблюдении особых правил посещения.

Шаррат аш-Шам — Черная пустыня

Регион скалистой базальтовой пустыни, расстилающейся на площади около 40 тысяч квадратных километров, делят между собой три страны: Сирия, Иордания и Саудовская Аравия.

Внушительных размеров поля вулканического стекла полностью непроходимы для транспорта, движение через них возможно только по ранее созданным тропам и дорогам. Но тем не менее, простирающаяся на многие километры базальтовая пустыня является внушительным зрелищем и значимой достопримечательностью. Кроме того, уникальные породы местного базальта стали материалом для создания большинства исторических построек, располагающихся в провинции Деръа. В том числе – и из данного списка.

Озеро Мазариб в районе Тель-Шихаб

Данное озеро располагается в одном из самых популярных туристических районов провинции Тель-Шихаб и является одним из крупнейших водоемов южной Сирии. Площадь этого озера достигает квадратного километра и для регионов Даръа и Эс-Сувейда оно является важнейшим источником питьевой воды.

Кроме того, этот район полон живописных водопадов и архитектурных достопримечательностей: каменными стенами и мельницами, построенными в римский период. Рядом с озером Мазариб располагаются развалины одноименного замка.