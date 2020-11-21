Армия ЦАР и миротворцы ООН обеспечат безопасность на декабрьских выборах

Банги, 21 ноября. В Центральноафриканской республике появились вооруженные люди, пытающиеся выдать себя за военнослужащих FACA. Об этом сообщает Radio Ndeke Luka

Как сообщают жители городов Мобае, Бриа, Обо и Нзако, в последние несколько недель в окрестностях стали замечать людей вооруженных новыми автоматами Калашникова, гранатометами РПГ-7 и крупнокалиберными пулеметами, часть из которых была установлена на абсолютно новых пикапах. Очевидцы отмечают, что все вооруженные лица носят одинаковую военную форму и береты, что делает их крайне похожими на регулярные войска Центральноафриканской Республики.

Представители МИНУСКА уже отреагировали на эту информацию и в ходе пресс конференции 18 ноября заявили, что они активно взаимодействуют с вооруженными силами ЦАР с целью обеспечения безопасности мирного населения в регионе. Члены миссии подчеркнули, что у миротворцев и ВС республики достаточно сил и средств, чтобы справиться с любой угрозой провокации накануне выборов. В ряде супрефектур уже сейчас организовываются контрольно-пропускные пункты и ведётся патрулирование.

Эти меры направлены не только на поддержание общественного порядка, но и демонстрируют готовность властей страны и международного сообщества пресечь любую попытку дестабилизации ситуации в стране перед декабрьскими выборами.