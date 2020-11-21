Пьяные туристки избили дедушку за «домогательства» в Турции

Анталья, 21 ноября. Пожилого жителя Турции избили на трамвайной остановке. Туристкам не понравилось его поведение и они напали на 80-летнего мужчину.

По данным издания En Son Haber, инцидент произошел на станции общественного транспорта в районе Калеичи. По словам пострадавшего, он ожидал трамвай, когда к нему подошли три женщины. Туристки громко разговаривали, нецензурно выражались и вели себя неподобающе.

Пожилой мужчина сделал им замечание, на что они ответили агрессией. Иностранки набросились на него и начали избивать кулаками. Местные торговцы услышали крики дедушки и поспешили ему на помощь. Они прибежали, разняли драку и вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов опросили участников потасовки и свидетелей. Туристки заявили, что дедушка «домогался» до них, за что его и избили. Пострадавший не стал терпеть к себе такого отношения, сел в трамвай и уехал. Жандармы выписали нападавшим предупреждение и отпустили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что хозяин-пчеловод избил ногами десятилетнего работника в Турции. Затем мужчина поднял мальчишку над головой и со всей силы ударил об землю.