Петросян не счел оскорбление Собчак в свой адрес заслуживающим внимания

Политик, журналист, скандальная телеведущая Ксения Собчак в одном из выпусков своего авторского шоу на YouTube-канале отреагировала на призыв Валерия Меладзе к своим коллегам по сцене отказаться от съемок новогодних программ. В своем видео Собчак высмеяла не только предложившего это артиста, но и других представителей отечественного шоу-бизнеса - завсегдатаев «Новогодних огоньков».

Так, в финале своего шоу она исполнила песню, в которой среди прочих крайне нелицеприятно отозвалась о юмористе Евгении Петросяне.

«…Петросян не посмеется, как кретин», — говорится в одной из строчек новогодней композиции Собчак.

Опубликованное 20 ноября видео уже посмотрели 300 тысяч человек, однако в беседе с корреспондентом ФАН герой песни, Евгений Петросян, дал понять, что его не волнует ни деятельность самой журналистки, ни ее мнение о его персоне.

«Я не знаю, что она там вообще говорит. Меня это не интересует», — прокомментировал ситуацию сатирик.

Реакция основателя телепередачи «Смехопанорама» вполне обоснована: он счастлив в браке со своей молодой женой Татьяной Брухуновой и не видит смысла отвлекаться на скандальные провокации. Недавно супруги отпраздновали рождение сына Вагана. Кроме того, артист увлечен работой.

Съемки новогоднего парада звезд проходят на телеканале «Россия-1». Юморист Евгений Петросян порадовал поклонников закулисными кадрами. Артист отметил, что музыкальную программу снимали в течение пяти дней. На площадке собрались операторы и более ста человек съемочной команды. Для новогоднего образа артист выбрал стильный клетчатый пиджак, который дополнил коричневой бабочкой с анималистичным рисунком.