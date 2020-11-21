Виктор Дробыш похвалил юмор Собчак, скромно умолчав про ее вокальные данные

Новый выпуск на YouTube-канале телеведущей Ксении Собчак вызвал массу пересудов в Сети. Так никогда не поющая скандальная журналистка, видимо, решила начать карьеру певицы, да еще с какой композиции! В опубликованной ею песне экс-звезда «Дома-2» буквально поливает грязью звезд отечественного шоу-бизнеса, которые считаются неизменными гостями «новогодних огоньков».

По словам общественницы, так она выразила свое мнение по поводу агитации певца Валерия Меладзе бойкотировать проведение праздничных телепрограмм.

В последнее время можно заметить, что знаменитости все чаще пробуют себя в вокальном искусстве. Так, недавно балерина Анастасия Волочкова записала песню «До дна», сегодня на эту композицию артистка снимает клип.

Неизвестно, последовала ли примеру танцовщицы известный политик, но Собчак таки продемонстрировала свой вокальный талант. И ради хайпа ведущая готова пойти на все, даже на оскорбления своих коллег по шоубизу. Сейчас ее выступление уже увидели 313 тысяч человек.

Несмотря на явное отсутствие профессионального навыка, пение Ксении оценили подписчики ее канала.

«Честное слово, жду новости только из-за музыкальных шедевров Собчак. Прогрессируете со скоростью света. Я готова на десятичасовую версию песни Ксении в новогоднюю ночь. С каждым разом новости все круче. Вернее, не новости, а их подача», — комментируют фолловеры выступление блогера.

Мнение о творчестве Собчак в беседе с корреспондентом ФАН также выразил композитор и продюсер Виктор Дробыш.

«Любой человек может петь, в том числе Ксения Собчак. А вот как петь, это уже следующий вопрос. Ксения молодец — делает это в виде стеба», — отметил музыкант.