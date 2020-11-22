Актриса Проклова рассказала, что рада передышке от работы из-за пандемии

Российская актриса и телеведущая Елена Проклова рассказала ФАН, что пандемия коронавируса позволила ей взять небольшую передышку от работы. Артистка продолжает сниматься в кино и участвовать в телепроектах, но теперь у нее появилось свободное время.

По словам Прокловой, этот год выдался на редкость непростым — в пандемию коронавируса всем пришлось сложно, не только артистам. Актриса призналась: без работы она, конечно, не остается, но времени на досуг теперь значительно больше.

«У меня кинопроект и телевидение, помогает мне финансово также участием в современной жизни, поэтому я не могу ни на что обижаться. Я так много в своей жизни работала, что даже в какой-то степени рада этой передышке», — рассказала актриса.

Проклова добавила, что в освободившееся время занимается домом и садом и получает от этого огромное удовольствие.

«У меня никогда не было столько свободного времени. Я доделываю все мои запущенные домашние дела — занимаюсь садом, моими растениями, цветами и получаю от этого огромное удовольствие», — отметила собеседница ФАН.

Ранее Проклова оценила в комментарии ФАН короткометражку Russian cyberpunk farm, или «Русская кибердеревня». Она назвала фильм неожиданным явлением в искусстве.