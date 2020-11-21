Вашингтон, 21 ноября. Центральное разведывательное управление США прибегает сразу к нескольким эффективным приемам, чтобы использовать того или иного человека в собственных интересах. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя приговор бывшего сотрудника российского ОПК, который пытался продать секретные данные представителям Вашингтона.

Ранее СМИ сообщили, что экс-сотрудник компании, связанной с оборонно-промышленным комплексом России, был приговорен к 13 годам лишения свободы за попытку предоставления секретной информации агентам США.

В интервью СМИ Баранец рассказал, что россияне, уличенные в работе на ЦРУ, являются «мерзавцами», которые не имеют никакого представления о чести и совести. По словам эксперта, ЦРУ США все чаще совершает попытки вербовки специалистов из различных стран, связанных с оборонным комплексом, а американские агенты используют несколько методов, с помощью которых пытаются подчинить себе тех или иных людей.

Баранец раскрыл способы вербовки ЦРУ «российских мерзавцев». Представители ЦРУ США проводят разведку, после чего могут напрямую связаться с интересующим их человеком и подкупить его за определенную сумму. Но такой прямой прием не всегда срабатывает.

Кроме того, американские агенты способны прибегать к прямому шантажу выбранной жертвы, вычисляя ее слабые места и запугивая последствиями того или иного поступка. Агенты ЦРУ подробно изучают биографию человека, выискивая возможные проблемы с законом.

«Все это фиксируется. И потом американский разведчик подходит, находит повод и начинает шантажировать этого человека. Говорят, либо ты пойдешь на Колыму, сядешь на нары, либо в урановые рудники, либо ты будешь на нас работать», — отметил Баранец.

Также под присмотром американской разведки США находятся военные журналисты и корреспонденты, которые могут иметь доступ в военные части или оборонные предприятия. ЦРУ может оказывать давление на этих людей, пытаясь выведать интересующую их информацию.

Ранее Виктор Баранец высказался о заявлении бывшего президента США Барака Обамы о том, что Россия не является сверхдержавой. Эксперт раскритиковал слова американского политика, заявив, что он — банальный демагог.