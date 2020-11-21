Проклова назвала ролик «Русская кибердеревня» новым явлением в искусстве

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Проклова назвала короткометражку Russian cyberpunk farm, или «Русская кибердеревня» особым явлением в современном искусстве. Проклова призналась в комментарии ФАН, что была бы не прочь поучаствовать в подобных авантюрных проектах.

Проклова оценила нестандартную для отечественного кинематографа работу в жанре киберпанк. По мнению актрисы, ролик «Русская кибердеревня» — неожиданное явление.

«Об этом можно говорить, как о неожиданном явлении в искусстве», — отметила собеседница ФАН.

Проклова не исключила, что некоторым может не понравиться новшество, поскольку непривычное иногда вызывает у людей отторжение.

«Нужно тратить свои мозги и нервы, чтобы это воспринимать. Мне кажется, что любое новое — это все равно продвижение на пути эволюции человека, еще один взгляд на этот мир, на эту жизнь. Думаю, я бы приветствовала такое явление», — добавила знаменитость.

Проклова призналась ФАН, что была бы не против сняться в экспериментальной работе в непривычном для себя жанре.

«Я такой авантюрный человек, я была бы рада. Потому что любой эксперимент для актера, то, что он не делал раньше, — это проба себя еще в одном варианте. Всегда интересно», — заключила артистка.

Режиссер ролика «Русская кибердеревня» Сергей Васильев рассказал в интервью ФАН, что вдохновился на съемку короткометражки еще не вышедшей, но уже крайне популярной игрой Cyberpunk 2077. По словам режиссера, участие в создании фильма принимали неравнодушные ребята на чистом энтузиазме.

Создатели фильма показали необычное сочетание русской деревни и высоких технологий. Разительный контраст двух миров создал юмористический эффект.

Васильев не исключил, что история кибердеревни получит продолжение, если ролик будет популярен. Кроме того, могут появиться и новые персонажи — условный альманах коротких историй в похожей стилистике.

Сыровар Олег Сирота назвал блестящей работой ролик «Русская кибердеревня». Он отметил в комментарии ФАН, что режиссеру Сергею Васильеву удалось передать, хоть и с некоторой гиперболизаций, реалии современной сельской жизни в России.