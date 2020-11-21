Главе Роскосмоса понравился лозунг фильма о русской кибердеревне

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на короткометражный фильм «Русская деревня», который всего за несколько дней взорвал Интернет.

Глава корпорации в своем аккаунте в Twitter опубликовал скрин одного из моментов фильма, в субтитрах которого на русском языке написано «мы расширяемся». В описании к картинке Рогозин подписал: «Правильный лозунг».

Так, можно сделать вывод, что спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе посмотрел нашумевший ролик, в котором в некоторой степени задействован и он сам. В начале фильма на боку одной из коров нанесен QR-код, который ведет на страницу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. Рогозин «появляется» в ролике на 1:43 минуте: позади героя можно увидеть плакат с надписью «Сделаем красную планету зеленой» и портретом директора госкорпорации.

Один из пользователей социальной сети раскритиковал Рогозина за написание твитов. Он призвал главу Роскосмоса определиться, кем он является — генеральным директором государственной корпорации или писателем твитов.

Дмитрий Рогозин не оставил подобный твит без внимания.

«Вы думаете, социальные сети созданы только для вас и ваших дружков?» — написал глава госкорпорации.

Короткометражный фильм «Русская кибердеревня» режиссера Сергея Васильева показывает жизнь российского села на Марсе. На YouTube ролик за несколько дней собрал полтора миллиона просмотров, более 120 тысяч лайков и тысячи восторженных отзывов. В фильме показана жизнь простого российского фермера из Рязанской области Николая в исполнении актера Сергея Чихачева, который ведет свое хозяйство высокоинновационным способом, используя самые прорывные технологии.

Автор ролика — Сергей Васильев — работает в студии AMG VFX, разработавшей спецэффекты для сериалов «Чернобыль», «Эпидемия» и других. Сергей Чихачев известен геймерам озвучкой Кровавого Барона в «Ведьмаке 3», его же голосом будет говорить Виктор Вектор в игре Cyberpunk 2077.

В интервью Федеральному агентству новостей режиссер нашумевшего видео рассказал о русской деревне, вдохновении, а также о людях, которые стояли за проектом.