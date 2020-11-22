Абд аль-Рауф Карра стал самым опасным незаконным тюремщиком в Ливии

Триполи, 22 ноября. Родственники узников тюрем, подконтрольных вооруженному бандформированию RADA, опубликовали список людей, причастных к заточению ливийцев.

В распоряжение телеканала Libya24 попал перечень персон, которые участвовали в похищении граждан. Близкие задержанных заявили, что злоумышленников должны осудить как на местном, так и на международном уровне. Пострадавшие надеются, что виновных в конечном итоге настигнет правосудие.

Список возглавляет руководитель частной тюрьмы «Митига», главарь RADA и член «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Абд аль-Рауф Карра. Также ответственность за похищение несет начальник женского исправительного учреждения Халед аль-Эйшри по прозвищу аль-Бути.

Виновным в незаконном заточении ливийцев значится Мухаммад аль-Киб. Сообщается, что он сотрудничает с экстремистскими группировками в Сирии и Турции. Джихадист имеет прямое отношение к различным преступлениям на территории Триполи.

Показания из заключенных выбивал Мустафа аль-Трики. Издание обозначило его должность как «специалист по получению признаний всеми средствами и методами». Дальше в списке перечислены террористы, которые причастны к регулярным пыткам.

Напомним, что на территории Ливии экстремисты удерживают также граждан России. В мае 2019 года социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана похитили структуры Правительства национального согласия (ПНС). Ученых держат в нечеловеческих условиях, применяют физическое и психологическое насилие.

В день полутора лет их заточения президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич записал видеообращение к премьер-министру ПНС Файезу Сарраджу и главе «МВД» Фатхи Башаге. Он потребовал политиков ответить, когда россияне смогут вернуться на родину.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что родственники узников тюрем, подконтрольных «МВД» ПНС, устраивали митинги. На плакатах демонстранты отражали вопросы и претензии к триполитанским «властям».

1 Организация запрещена на территории РФ.