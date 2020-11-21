Гоблин посмеялся над роликом «Русская кибердеревня» и отметил важную деталь

Писатель, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал смешной отечественную короткометражку Russian cyberpunk farm, или «Русская кибердеревня». В комментарии ФАН Гоблин указал на важную деталь в ролике.

Русские на Марсе

«Это юмористическое кино, очень смешное. Большинство не досмотрели его до конца и не поняли, что дело происходит на Марсе, а не в Рязанской области. Это важно, что русские прилетели на Марс и там построили деревню, это ключевое», — подчеркнул Гоблин.

По словам писателя, фильм удачно отразил контрасты русской деревни. Ролик рассказывает не о достижениях кибернетики, он скорее про веселье, добавил он.

«Тут коровы, тут роботы-доярки, у которых любовь с трактором, а не с трактористом. Смешно! Кончено, он отражает реальность, это же деревня! Контраст у всех вызывает веселье: тут кибернетика, а тут грязища!» — добавил собеседник ФАН.

Норма жизни

Блогер признался, что ему хорошо знакомы проблемы, показанные в фильме: он живет в деревне, где всегда грязь.

«Я вас уверяю, и через сто лет, и через триста лет здесь никто асфальтовые дороги прокладывать не будет. И животные будут также пастись на лугу, есть траву и гадить навозом, который надо убирать. Ничего необычного нет, норма жизни», — уверен он.

Кроме того, писатель считает, что режиссер фильма Сергей Васильев может попробовать расширить «кибервселенную» и снять еще несколько роликов. Гоблин подчеркнул, что не всегда из чего-то маленького, хорошего и смешного получается что-то большое, хорошее и смешное. Но если у авторов ролика есть творческие резервы, то они могут замахнуться по-взрослому и сделать что-то интересное.

Будет продолжение

Короткометражка Сергея Васильева «Русская кибердеревня» за несколько дней собрал 1,5 млн просмотров на YouTube. Режиссер рассказал в интервью ФАН, что вдохновился еще не вышедшей, но уже крайне популярной игрой Cyberpunk 2077.

Васильев объяснил, что участие в создании фильма принимали неравнодушные ребята на чистом энтузиазме.

«Было интересно смешать несмешиваемое и показать русскую деревню, высокие технологии и киберпанк. Когда в этом миксе рождается юмористический эффект, получается что-то необычное», — рассказал режиссер.

Автор ролика не исключил, что история может получить продолжение. Васильев намерен расширить вселенную и добавить других героев и сюжеты, которые будут пересекаться.

Ранее сыровар Олег Сирота назвал блестящей работой ролик «Русская кибердеревня». Он отметил в комментарии ФАН, что режиссеру Сергею Васильеву удалось передать, хоть и с некоторой гиперболизаций, реалии современной сельской жизни в России.