Сирийский отшельник рассказал, почему предпочел старый дом комфорту Латакии

Сириец Мухаммад Франджи долгие годы один живет в своем старом доме, лечит корову морем и не вспоминает, что до большого города идти всего пару минут. Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали у него в гостях и узнали, почему он предпочел жизнь отшельника и «городского фермера».

Любимый старый дом

Дом Франджи выглядит как любой другой в арабской деревне. В коровнике стоят три коровы и два теленка, на дворе пасутся гуси, утки и куры. Но всего в 200 метрах проходит скоростное шоссе, рядом с которым стоит современный торговый центр. Совсем близко кипит городской жизнью Латакия, но Мухаммад далек от нее и становиться горожанином не собирается.

«Я здесь уже 45 лет, с самого рождения. Привык к такой жизни, мне здесь спокойно, — говорит «городской фермер» Мухаммад Франджи. — Многим покажется это странным — как можно, жить в городе и разводить коров и птицу? Но моя маленькая ферма — это мой дом, доставшийся мне в наследство от отца, а ему от деда… Мои предки жили здесь точно не меньше 200 лет — почему же я должен уезжать?»

Собственное производство

Как оказалось, у Мухаммада есть и другая причина не переезжать из старого дедовского дома в город.

«Жена и четыре дочери живут отдельно, в современном районе. Взрослых сыновей у меня нет, поэтому я единственный мужчина в семье. Это хозяйство полностью обеспечивает нас, — рассказал Франджи. — Я продаю на рынке молоко, яйца, мясо. Спрос на мои продукты всегда есть».

Вылечил корову морем

Однако в одиночку «городскому крестьянину» нелегко справляться с возникающими проблемами — которые подчас бывают самыми серьезными. Иногда только собственный особый подход помогает Мухаммаду Франджи.

«Вот эта корова — Дельона — прошлым летом заболела коровьей оспой и могла заразить других коров. Ветеринар тогда сказал, что ничем помочь не сможет. Я очень испугался и не знал, что делать. Сначала только молился, — рассказывает фермер, — но потом вспомнил, что рядом с моим домом — море и начал по два раза в день купать в нем моих коров. Результат перед вами – больная полностью выздоровела, а остальные от нее не заразились».

Жизнь простого человека

Старинный дом Мухаммада Франджи оказался удивительно гостеприимным — старые друзья появляются тут регулярно и поддерживают фермера словом и делом.

«Я давно знаю Мухаммада и даже знал его родителей, — рассказывает преподаватель русского языка Самий Шиха. —Мы покупаем у него молоко, и яйца, и все, что у него есть. И помогаем — он простой человек, живет здесь далеко от семьи».

Огромная Латакия все плотнее окружает маленькую ферму Мухаммада новостройками и техникой. Но городской крестьянин, хозяин коров, кур и уток, не обращает на город особого внимания — слишком много забот по хозяйству.