Водонаева отправила подписчика к психологу после вопроса об антиперспиранте

Москва, 21 ноября. Алена Водонаева спутала антиперспиранты с антидепрессантами. Получив вопрос от подписчика о вреде средств от запаха пота, инстадива отправила его к психологу.

Водонаева устроила традиционный «вопрос-ответ» в Stories, где ответила на вопросы пользователей соцсети. Один из подписчиков поинтересовался у звезды, каким антиперспирантом она пользуется, отметив, что читал о возможном вреде подобных средств. Телеведущая дала неожиданный ответ.

«Никаким. Ни разу не пробовала даже. И вам советую обойтись без них. Есть серьезная проблема — обратитесь к психологу», — посоветовала знаменитость.

Затем она объяснила свое мнение, и все встало на свои места. Оказалось, Водонаева перепутала антиперспиранты с антидепрессантами. Последние, по ее словам, лучше не принимать: многие друзья звезды «сидят» на препаратах от депрессии и не могут от них отказаться.

Звезда известна своим простым отношением к публичности — она с легкостью отвечает на вопросы фанатов и делится подробностями личной жизни. Например, недавно ведущая призналась, что задумалась о серьезной операции, которая может изменить ее жизнь, сообщило Федеральное агентство новостей.