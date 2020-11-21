Востоковед поприветствовал скорое назначение постпреда ООН в Ливии

Нью-Йорк, 21 ноября. Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов может стать главой Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии. Востоковед Владимир Ахмедов считает это необходимой мерой.

По данным издания Alsaaa24, переговоры о назначении спецпосланника в североафриканскую страну продолжаются более шести месяцев. Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что официальное избрание пока не состоялось. Оно связано с консенсусом всех государств — членов Совета Безопасности ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о намерении поставить Николая Младенова на должность главы Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии 20 ноября. Соответствующее обращение он направил председателю СБ на рассмотрение.

«Он заменит Стефани Уильямс, которая занимала должность специального представителя с 16 марта 2020 года», — говорится в сообщении Гутерреша.

Стефан Дюжаррик добавил, что существует потребность в постпреде ООН в Ливии, однако этот вопрос находится в руках всех государств — членов Совбеза.

Старший научный сотрудник Центра исследований общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что сам факт назначения постоянного представителя ООН в Ливии благоприятно повлияет на политическое урегулирование ситуации в североафриканском государстве.

«Это повысит международную роль, включая усилия РФ, в разрешении ливийского конфликта», — считает эксперт.

Владимир Ахмедов уточнил, что Россия зарекомендовала себя на Ближнем Востоке как государство, способное помочь в урегулировании конфликта путем политического диалога. Одним из успешных примеров является Сирия.

Представители ООН с 2011 года прилагали усилия для разрешения ливийского кризиса, однако каких-то серьезных результатов это не принесло. В январе текущего года Россия и Турция посодействовали в организации переговоров между представителями Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА). Стороны договорились о временном прекращении огня в стране, что стало первым шагом к мирному диалогу.

Только после этого сотрудники ООН вновь активизировались и провели ряд встреч, которые поспособствовали созданию Форума политического диалога в Тунисе. Несмотря на все их усилия, ливийцы назвали это мероприятие провальным. Политолог Мухаммад Амами заявил, что переговоры организованы на скорую руку, из-за чего они неоднократно оказывались на грани срыва.

Остается надежда, что назначение постоянного представителя ООН поможет кардинально изменить ситуацию в стране и вывести ее из кризиса.

Напомним, что Николай Младенов начал свою карьеру в Болгарии. В ходе парламентских выборов 2009 года его избрали министром обороны страны. Спустя год он стал новым министром иностранных дел. С августа 2013 по февраль 2015 года дипломат работал в должности спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ираку и главы Миссии организации по оказанию содействия Ираку.

В настоящий момент Младенов является специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу. Федеральное агентство новостей уже сообщало, что болгарский чиновник согласился занять должность постоянного представителя Генерального секретаря ООН в североафриканском государстве.