Рекордный урожай винограда в Дагестане не снизил спрос на ягоду

Махачкала, 21 ноября. В 2020 году аграрии Дагестана собрали рекордные 205 тыс. тонн винограда, что позволило республике впервые выйти в лидеры по этому показателю в России, рассказал в интервью РИА «Дагестан» глава регионального Минсельхозпрода Абзагир Гусейнов. При этом, как удалось выяснить ФАН, высокий урожай не скажется негативно на спросе.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в 2018 и 2019 годах в регионе было собрано 210 и 212 тыс. тонн ягоды соответственно. Однако в текущем году из-за засухи урожай составил 193 тыс. тонн. К слову, столько же винограда было собрано в Дагестане в прошлом году. Тогда этот показатель стал рекордным для республики за последние три десятилетия.

В Дагестане обращают внимание, что успехи виноградарства связаны, прежде всего, с мерами господдержки. По словам Гусейнова, это позволило за последние пять лет увеличить площадь виноградников на 4,5 тыс. гектара, а валовой сбор – на 55 тыс. тонн.

«Впервые в истории России Дагестан вышел на первое место по сбору плодов винограда. Это результат кропотливой работы за последние несколько лет, когда государство оказывало нам существенную поддержку на закладку и уход за виноградниками. Фактически, хозяйства вкладывают 20–30% своих средств, остальное дает государство», – заявил министр сельского хозяйства.

Глава аграрного ведомства сообщил, что площадь плодоносящих виноградников в республике превышает 20 тыс. гектаров, причем в следующем году в плодоношение должны вступить еще более 1,6 тыс. гектаров. Это позволит увеличить урожай еще на 10-15 тыс. тонн, уверен Гусейнов.

В региональном Минсельхозпроде ФАН заверили, что увеличивающийся с каждым годом урожай винограда в Дагестане не скажется негативным образом на спросе на него. В ведомстве пояснили, что выращиваемые в настоящее время в России объемы уступают показателям времен СССР и у страны еще имеется потребность в ягоде.

По прогнозу министра Гусейнова, спрос на виноград будет расти, благодаря вступившим в силу в 2020 году изменениям в налоговом законодательстве, поощряющим производство вина и коньяка из сырья, выращенного исключительно на территории России.

«Изменения в законе призваны защитить отечественный рынок от фальсификатов и суррогата. Нужно было создать благоприятные условия для отечественного производителя винограда и постепенно увеличить процент отечественного винограда, используемого для переработки. По экспертным данным, в Россию завозится значительное количество алкогольного сырья сомнительного качества. Поэтому нужно было принять меры по предотвращению подобных случаев. Соответственно, вырос спрос на дагестанский виноград, причем в значительной степени на технические сорта винограда», – приводит слова главы Минсельхозпрода РД пресс-служба.

Также отмечается, что закупочная цена на виноград в 2020 году в регионе выросла с 17-18 до 20-23 рублей, а на виноград винных сортов – с 25 до 33-34 рублей.

О возросшем спросе на дагестанский виноград ФАН также заявил Яхья Гаджиев – руководитель крупнейшего в республике виноградарского предприятия «Татляр», в котором в текущем году удалось собрать более 20 тыс. тонн винограда.

Гаджиев уверяет, что хозяйство не испытывает проблем со сбытом выращенной продукции. В этом году на нее есть спрос не только со стороны местных перерабатывающих предприятий, но и от представителей с других регионов.

«Сейчас виноградарство и виноделие получают ощутимую поддержку от государства. К тому же, заработал с этого года закон о виноделии. Благодаря этому, есть спрос на виноград, закупают даже переработчики из других регионов», – рассказал ФАН руководитель «Татляр».

В середине 2020 года в стране вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который установил правовые основы производства вин, а также определил, что может называться «вином России». В эту категорию теперь попадают только вина, произведенные из винограда, выращенного на территории России, без применения импортного виноматериала.

Кроме того, были внесены изменения в налоговое законодательство, увеличившие с 2020 года акцизы на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина – с 36 до 40 рублей. Одновременно нововведения уравняли ставки акцизов на российские и импортные вина, но при этом для производителей вин из отечественного винограда предусматриваются налоговые вычеты.