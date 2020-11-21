Сатановский объяснил, почему ВСУ не могут применить БПЛА Турции в Донбассе

Киев, 21 ноября. Киевские власти не будут использовать турецкие боевые беспилотные летательные аппараты в случае возобновления военных действий в Донбассе по ряду определенных факторов. Такого мнения придерживается российской политический эксперт, востоковед Евгений Сатановский, комментируя ситуацию на юго-востоке страны. Сатановский подробно объяснил, почему Вооруженные силы Украины откажутся от такой тактики в гражданской войне, а также рассказал, что ждет турецкие БПЛА, если ВСУ все-таки попытаются их использовать при наступательной операции.

Евгений Сатановский напомнил, что не так давно Киев прибрел несколько боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 турецкого производства. Речь идет об ударных комплексах, которые предназначены для нанесения ракетных и бомбовых ударов по позициям противника.

Однако, по словам политического эксперта, если Киев реализует силовой сценарий в Донбассе, применяя при этом турецкие БПЛА, то это грозит для ВСУ серьезными последствиями. В небе над Донбассом украинские военные лишатся данного вооружения, поскольку оно будет перехвачено или уничтожено российскими комплексами радиоэлектронной борьбы, находящимися на территории РФ.

«Знаменитые турецкие беспилотники уже встречались с нашим оборудованием. И в Сирии, и в Ливии. Сбивать мы их умеем. Некоторые сбиваются, в том числе «Байрактары». Некоторые заводятся на второй полет и летают по кругу, как вцепившаяся в хвост собака. Это отработано», — резюмировал Сатановский.

Сатановский уверен, что российские РЭБ без особых проблем приземлят Bayraktar TB2, стоящие на вооружении украинской армии, поскольку отечественные комплексы по своим параметрам и характеристикам в несколько раз превосходят установки, созданные в США, Турции и Израиле.

Ранее Сатановский подробно рассказал о боевых стратегических комплексах, стоящих на вооружении российской армии. Он обратил внимание, что отечественные системы способны без особых проблем уничтожить США в случае военной агрессии со стороны Вашингтона.