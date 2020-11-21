Сыровар Сирота сравнил ролик «Русская кибердеревня» с реальностью

Фермер, сыровар Олег Сирота назвал блестящей работой отечественную короткометражку Russian cyberpunk farm, или «Русская кибердеревня». Он отметил в комментарии ФАН, что режиссеру Сергею Васильеву удалось передать, хоть и с некоторой гиперболизаций, реалии современной сельской жизни в России.

Не фантастика, а реальность

Сирота признался, что короткометражка его очаровала, он поделился роликом с друзьями.

«Действительно, это видео очень понравилось, оно классное, прикольное! Это реальный пример современного сельского хозяйства. Например, на нашем хозяйстве работает сырный робот», — рассказал фермер.

Сирота отметил, что на многих фермах работа уже автоматизирована – стоят либо доильные роботы, либо полуавтоматические установки, которые доят коров. Давно уже эксплуатируются роботы, которые продвигают корма.

«В ролике был кадр с личным файлом для коровы – это, уж извините, не фантастика, а реалии сегодняшнего дня. Робот-дояр, который был в ролике, в реальности он, конечно, не антропоморфный, не ходит везде, но он вполне себе существует и используется в российском хозяйстве», — добавил он.

По словам специалиста, современные тракторы и комбайны оборудованы автоматизацией, системой авторуления и автопилотами. Человеку нужно только сидеть и смотреть, а машина сама едет, подруливает и убирает.

«Восстание машин»

Но не обходится и без казусов. Сирота напомнил случай – в казахстанской деревне произошло «восстание машин». Тракторист поставил машину на автомат и ушел спать. Однако он проспал момент, когда трактор нужно было отключить.

«Он должен был в три часа ночи проснуться и переставить трактор, но проспал. Робот пропахал все что можно и уехал дальше, повалил ЛЭП и оставил район без электричества. На самом деле в нашей стране ситуация не сильно отличает от того, что мы видели в ролике», — подытожил фермер.

Сирота добавил, что с точки зрения режиссерской работы ролик снят отлично. Он похвалил создателей за столь необычную идею.

«Просто блестящая работа! Очень жалею, что не мне пришла идея снять такой ролик. Ребята молодцы, наши коллеги из Рязани просто красавцы! Мы их любим, ценим и желаем успехов», — заключил сыровар.

Кибервселенная

Ролик «Русская кибердеревня» за несколько дней собрал 1,5 млн просмотров. Съемки фильма проходили на экоферме «Сытные сады» под Рязанью. Режиссер Сергей Васильев рассказал ФАН, что вдохновился еще не вышедшей, но уже крайне популярной игрой Cyberpunk 2077.

Васильев отметил, что технологии – очень волнующая людей тема, поэтому киберпанк так популярен. Но если еще 50 лет назад роботы были чем-то фантастическим, то сейчас это обыденность. Технологии, которые показаны в фильме, лишь чуть-чуть преувеличены от того, что есть уже сейчас.

Васильев не исключил, что история Николая из кибердеревни получит продолжение, если ролик будет популярен. Кроме того, могут появиться и новые персонажи — условный альманах коротких историй в похожей стилистике, объяснил автор.