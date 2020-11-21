Меньшов поблагодарил автора «Кибердеревни» за отсылку к фильму «Любовь и голуби»

Режиссер Владимир Меньшов в комментарии ФАН рассказал о своем отношении к взрывному ролику про русскую кибердеревню.

На просторах интернета набирает популярность короткометражный ролик «Русская кибердеревня» режиссера Сергея Васильева, где показана фантастическая жизнь российского села. На YouTube мини-фильм за несколько дней собрал полтора миллиона просмотров, более 120 тысяч лайков и тысячи хвалебных отзывов.

В фильме показана жизнь простого российского фермера из Рязанской области Николая в исполнении актера Сергея Чихачева, который ведет свое хозяйство высокоинновационным способом, используя самые прорывные технологии. Николай рассказывает зрителям о деревенских порядках и делится секретами сельских технологий на английском языке. Фильм сопровождается русскими субтитрами.

В фермерских делах главному герою помогают киборги и квадрокоптеры. Также мужчина пасет коров с QR-кодами и передвигается на летающей «буханке». Действие ролика разворачивается на Марсе, который, по сюжету, россияне колонизировали.

Авторы вирусного ролика объяснили, что таким образом они хотели развеять глупые стереотипы о российской глубинке. В ролике высмеивают мнение об отсутствии дорог, о технической отсталости, создатели не обошли стороной и тему о медленной «Почте России».

Короткометражка также порадовала зрителей отсылками к знаменитым фильмам, среди которых — голливудский фантастический эпос «Интерстеллар» Кристофера Нолана и советская классика «Любовь и голуби» известного режиссера Владимира Меньшова.

В беседе с ФАН актер и режиссёр, народный артист РСФСР Владимир Валентинович признался, что еще не видел этот ролик, но к современной интерпретации своего фильма относится положительно.

«Я не видел этот фильм, но к отсылке на «Любовь и голуби» отношусь отлично», — ответил Меньшов.

Сергей Васильев работает в студии AMG VFX, разработавшей спецэффекты для сериалов «Чернобыль», «Эпидемия» и других. Сергей Чихачев известен геймерам озвучкой Кровавого Барона в «Ведьмаке 3», его же голосом будет говорить Виктор Вектор в игре Cyberpunk 2077. В интервью Федеральному агентству новостей режиссер нашумевшего видео рассказал о русской деревне, вдохновении, а также о людях, которые стояли за проектом.