Экономист объяснил, почему торговый блок в Азии обрекает доллар на крах

Москва, 21 ноября. Ситуация, возникшая на международных финансовых рынках на фоне мирового экономического кризиса и пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствует о скором окончании эры гегемонии американского доллара. К такому выводу пришли журналисты информационного издания RT, проанализировав данные международной межбанковской системы SWIFT. Авторы материала обратили внимание, что, согласно последним отчетам, валюта США уступила по своим показателям евро, сообщает информационное издание «ПолитРоссия».

Журналисты издания указали, что европейская платежная единица фактически стала основной валютой, используемой при межфинансовых операциях. Евро за последние несколько месяцев серьезно укрепил свои позиции и стал самой популярной валютой при расчетах и совершении глобальных транзакций впервые с 2013 года.

Подобные показатели свидетельствуют о том, что доллар уверено теряет свои позиции на экономической международной арене, что, в свою очередь, приведет к завершению эры гегемонии американской валюты. Она уже в ближайшее время станет непривлекательной для инвесторов, что сильно скажется на ее курсе. Доллар США способен значительно ослабнуть на фоне других международных валют, которые набирают популярность при межгосударственных расчетах. Об этом свидетельствует и отчет финансовых организаций, фиксирующий снижение курса на 11%.

На позициях валюты США способен негативно отразиться и другой немаловажный фактор. Речь идет о соглашении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, согласно которому был создан новый блок Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Финансовая организация, основанная без участия США, может оказать пагубное воздействие на доллар и стать причиной его краха. Вероятнее всего, страны, подписавшие новый документ, будут совершать все торговые расчеты в национальных валютах, полностью отказавшись от американской денежной единицы.

Ранее сообщалось, что индексы Нью-Йоркской фондовой биржи отреагировали на новость о развитии пандемии коронавирусной инфекции. Финансовые специалисты зафиксировали снижение фондовых показателей.