Туристы без масок получают в Турции штрафы из-за жалоб местных жителей

Стамбул, 21 ноября. Туристам в Турции выписали штрафы за нарушение карантинных мероприятий после жалобы местной жительницы, сообщило издание Hurriyet.

Инцидент произошел в культурной столице страны. Отдыхающие вышли из отеля за продуктами, не надев средства индивидуальной защиты. В магазине им сделала замечание турчанка, однако молодые люди не прислушались к ее совету. Тогда женщина взяла телефон и сфотографировала нарушителей масочного режима, которые стали позировать на камеру.

Bir çiğ köftecide maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz verdi. Çiftin fotoğrafını çekerek paylaşan kadının Emniyet Genel Müdürlüğünün hesabını etiketlemesi üzerine harekete geçen polisler, turist çifte idari para cezası uyguladı. pic.twitter.com/EJRQWLTkgE — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) November 21, 2020

После этого местная жительница выложила изображения в социальные сети, отметив официальный аккаунт Главного управления безопасности Турции. Ведомство отреагировало на жалобу и установило личности отдыхающих. В ходе расследования каждому иностранцу выписали штраф в 900 лир (почти девять тысяч рублей).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Турции зафиксирована повторная вспышка коронавирусной инфекции. Правительство ввело обязательный масочный режим, но это не стабилизировало эпидемиологическую ситуацию. Чтобы не прекращать туристический поток, обеспечивающий экономику страны, Минздрав исказил официальную статистику — в данных стали указывать не случаи заражения, а количество госпитализированных больных.