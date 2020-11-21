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Туристы без масок получают в Турции штрафы из-за жалоб местных жителей

Туристы без масок получают в Турции штрафы из-за жалоб местных жителей

Стамбул, 21 ноября. Туристам в Турции выписали штрафы за нарушение карантинных мероприятий после жалобы местной жительницы, сообщило издание Hurriyet.

Инцидент произошел в культурной столице страны. Отдыхающие вышли из отеля за продуктами, не надев средства индивидуальной защиты. В магазине им сделала замечание турчанка, однако молодые люди не прислушались к ее совету. Тогда женщина взяла телефон и сфотографировала нарушителей масочного режима, которые стали позировать на камеру.

После этого местная жительница выложила изображения в социальные сети, отметив официальный аккаунт Главного управления безопасности Турции. Ведомство отреагировало на жалобу и установило личности отдыхающих. В ходе расследования каждому иностранцу выписали штраф в 900 лир (почти девять тысяч рублей).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Турции зафиксирована повторная вспышка коронавирусной инфекции. Правительство ввело обязательный масочный режим, но это не стабилизировало эпидемиологическую ситуацию. Чтобы не прекращать туристический поток, обеспечивающий экономику страны, Минздрав исказил официальную статистику — в данных стали указывать не случаи заражения, а количество госпитализированных больных.

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