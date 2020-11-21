Все закрывается: Канада тяжело переживает вторую волну коронавируса

В Канаде осложняется ситуация с коронавирусом. Власти вынуждены вводить новые ограничения, чтобы уберечь систему здравоохранения страны от поражения и полного краха. В настоящее время в Канаде ежедневно регистрируется более пяти тысяч случаев заражения COVID-19 — это приличный показатель для государства с населением 38 миллионов человек. Число инфицированных продолжает активно расти на территории всей страны.

Представитель Министерства здравоохранения Канады Тереза Тэм заявила, что вторая волна коронавируса намного превзошла пиковые показатели весной. Власти предполагают, что в скором времени страна выйдет на 20 тысяч случаев заражения COVID-19 ежедневно. Они опасаются, что во время декабрьских праздников из-за расширения социальных контактов статистика может подскочить до 60 тысяч заражений в сутки.

Канадские врачи отмечают, что вторая волна вируса ударила по стране куда сильнее первой: весной были затронуты в основном только крупные города, сейчас от вспышки COVID-19 страдают и сельские районы Манитобы и Нунавута. Медработники ожидают усугубления ситуации — ежедневно количество госпитализированных и погибших только увеличивается.

С понедельника на карантин уходит крупный город Канады — Торонто. Здесь регистрируют более тысячи заболевших каждый день. Локдаун продлится 28 суток. С 23 ноября в Торонто и соседних с ним городах закроются досуговые, развлекательные и спортивные центры, салоны красоты, парикмахерские. Рестораны, бары, кафе и другие организации общественного питания смогут работать только на вынос. Любые собрания в здании запрещаются. На похоронах и свадьбах разрешено присутствовать строго до десяти человек. Об этом в пятницу объявил премьер-министр провинции Даг Форд.

В Квебеке, несмотря на введенные в сентябре ограничения, ситуация с коронавирусом ухудшилась. Теперь в жесткие рамки загнали даже магазины и аптеки: им разрешено продавать только лекарства и продукты первой необходимости.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 20 ноября в своем обращении к гражданам страны призвал сократить социальные контакты.

«Я не хочу быть здесь сегодня утром, вы не хотите, чтобы я был здесь сегодня утром, но мы снова здесь. Число случаев заболевания по всей стране резко возрастает, поэтому мы все должны соблюдать необходимые меры», — сказал премьер-министр.

Ранее Трюдо заявлял о нежелании федерального правительства взять на себя борьбу с пандемией COVID-19 в какой-либо провинции.

«Я не думаю, что федеральное правительство, пришедшее и взявшее на себя управление системами здравоохранения, сделает ситуацию лучше», — сказал лидер в интервью 570 NEWS.

Кроме все этого, на фоне пандемии с COVID-19 Канада столкнулась и с другими серьезными проблемами. Власти страны бьют тревогу — граждане стали чаще употреблять алкоголь, злоупотреблять психоактивными веществами и умирать от передозировки наркотиками. Агентство общественного здравоохранения Канады обратило внимание, что «последствия от пандемии наносят гораздо больший вред, чем сам коронавирус». Ограничительные меры позволили стране избежать повальных заражений, но такие шаги серьезно сказались на психоэмоциональном состоянии канадцев. Канадские СМИ отмечают, что Канада, которая занимала в рейтинге самых счастливых стран мира 9-е место, из-за пандемии «превратилась в заметно менее счастливую страну».