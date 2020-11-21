Собчак в новой песне поглумилась над новогодними шоу

Москва, 21 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак ответила на предложение музыканта Валерия Меладзе бойкотировать новогодние шоу новой песней.

Исполнитель и музыкальный продюсер попросил артистов отказаться от участия в «Голубом огоньке», чтобы таким образом выразить протест против коронавирусных ограничений. Затем исполнитель объяснил, что лишь «закинул удочку», а его мнение ничего не решает. Однако заявление Меладзе уже спровоцировало волну критики.

Собчак не прошла мимо скандала. В своей авторской программе на YouTube она поглумилась над новогодними шоу, а Меладзе сравнила с персонажем Гринчем, который по сюжету детской книги «украл» Рождество.

Телеведущая с сарказмом заметила, что в случае отмены новогодних шоу Николай Басков не сможет «в сотый раз» спеть «Шарманку», Светлана Лобода «не пустит серпантин», а Евгений Петросян «не посмеется как кретин».

«Неужели мы весь год напрасно ждали этот бал сатаны?» — резко отметила журналистка.

По мнению Собчак, «тоскливые» передачи пришлись бы к месту в полном невзгод 2020 году.

Резко высказался о призыве Меладзе и певец Юрий Лоза. Музыкант назвал исключительно популистским шагом предложение своего коллеги по цеху. Он считает, что звезды шоу-бизнеса «узурпировали» эфир, а достойных исполнителей в «Голубой огонек» не приглашают.