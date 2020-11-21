В Госдуме отреагировали на идею платить пособия «вынужденно безработным»

Депутаты фракции КПРФ предложили создать новую категорию — «вынужденно безработных». Соответствующий законопроект парламентарии внесли в Госдуму на рассмотрение. В нижней палате российского парламента прокомментировали ФАН предложенную КПРФ инициативу.

В КПРФ объяснили, что в период пандемии некоторые предприниматели были вынуждены приостановить деятельность. Это приводит к задержкам и невыплате зарплат сотрудникам, однако безработными не признаются.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, в категорию «вынужденно безработных» попадут сотрудники компаний, которые приостановили деятельность в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Им будет выплачиваться пособие по безработице в размере средней месячной заработной платы такого гражданина и не ниже размера МРОТ. Работодатель же останется свободным от зарплатных обязательств на период приостановки деятельности, но не сможет расторгнуть с такими сотрудниками трудовой договор.

Ложная надежда

Член комитета по государственному строительству и законодательству, депутат Евгений Марченко, комментируя ФАН инициативу коллег, обратил внимание, что в пояснительной записке не указан источник средств для реализации инициативы.

«Кто будет деньги давать? Коллеги предлагают сократить пенсии, социальные пособия, отнять деньги у разных категорий людей и передать их на другие цели? Если источник денег не назван, то такой документ не будет рассматриваться комитетом по бюджету и регламенту. Без источника денег это просто пиар, предвыборная кампания, в которой людям дают ложную надежду», — заявил Марченко.

Депутат уверен, что в описанных в проекте ситуациях необходимо необходимо взаимодействовать напрямую с организациями. Он напомнил, что для малого бизнеса есть специальные дотации, которые позволяют организациям «выруливать» ситуацию.

«Что касается стратегии организации, может быть, надо не приостанавливать деятельность, а закрывать организацию полностью. Подвешивать людей тоже неправильно», — отметил парламентарий.

Кроме того, Марченко не исключил, что проект создаст условия для злоупотреблений и налоговых фальсификаций. Компании не будут выплачивать зарплату сотрудникам, но и не приостановят деятельность.

Совокупный эффект

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что нет необходимости создавать новые социальные статусы и категории. Парламентарий призвала действовать в рамках уже созданных норм.

«Я думаю, что сегодня важно не просто создавать новые социальные статусы, категории безработных, а помочь всем безработным без исключения», — отметила депутат.

Бессараб напомнила, что в начале пандемии президент РФ Владимир Путин принял ряд мер для помощи гражданам, попавшим в затруднительное положение из-за ограничений. В том числе был увеличен минимальный и максимальный размер пособия по безработице.

«Конечно, это недостаточно. Но, вместе с тем, это тот минимальный набор, который в совокупности с помощью детям безработных, поддержкой на региональном уровне потерявших работу, вместе с социальными контрактами, проектами развития безработных, чтобы они могли начать собственное дело, завести хозяйство, – это в совокупности дает эффект», — пояснила она.

Кроме того, депутат считает, что необходимо принять решение о возврате к страховой системе выплат пособия по безработице. Это позволит гражданам, которые работали минимально и не успели заработать стаж, получить пособие по безработице в величине прожиточного минимума.

«Мне кажется, не надо создавать дополнительные категории безработных, нужно менять саму систему выплат пособий по безработице», — подытожила Бессараб.

Просчитать расходы

Депутат от ЛДПР, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов поддержал предложение КПРФ. Он напомнил, что с подобной инициативой фракция ЛДПР выступала несколько лет назад.

«Фракция ЛДПР вносила похожий законопроект несколько лет назад. Тогда мы тоже предлагали создать такую группу граждан. У нас в пакете законопроектов много инициатив касательно выплаты безработным гражданам, тем более которые остались без работы из-за пандемии и являются вынужденно безработными», — рассказал парламентарий.

При этом Власов уверен, что подобную инициативу не одобрит правительство РФ. Прежде всего он предложил КПРФ просчитать момент, связанный с расходами. Депутат исключил возможность махинаций и фальсификаций с налогами в случае введения предложенной категории.

Подводя итог, предложенная КПРФ инициатива упирается в финансовый вопрос, поскольку поддержка «вынужденно безработных» негативно отразится на выплатах другим категориям граждан. Кроме того, в Госдуме не исключили, что эффективнее развивать уже принятые меры, нежели вводить новые категории.