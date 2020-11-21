Незрячим россиянам объяснили, как обзавестись собакой-проводником

Москва, 21 ноября. Собака считается лучшим другом человека. Эти животные особенно полезны, когда осваивают роль проводников и помогают незрячим людям.

Благодаря работе собак-поводырей слепые граждане могут спокойно передвигаться по улицам. Ведь животные запоминают привычные маршруты, а также предостерегают о таких опасностях, как открытые люки и приближающиеся автомобили. Помимо этого специально обученные собаки чаще всего являются хорошими друзьями для людей с инвалидностью, заметил генеральный директор музыкально-эстрадного реабилитационного центра в структуре сообщества слепых Алексей Черемыш.

«Человек не всегда успевает реабилитироваться до конца, и поэтому, конечно же, собаки нужны. Собака-проводник — это больше, чем собака. Это средство реабилитации прежде всего, и она обучена», — объяснил глава организации в комментарии «Радио-1».

Инвалидов первой группы по зрению бесплатно обеспечивают собаками-поводырями. Процедурой занимается Фонд социального страхования. Для того чтобы получить четвероногого друга в помощь, нужно подать заявление, заполнить анкету, а затем ждать звонка. Специалисты подбирают животных для каждого нуждающегося в индивидуальном порядке.

Слепой дайвер Дмитрий Клюквин установил новый рекорд Российской Федерации среди спортсменов с нарушениями зрения. Он успешно погрузился на глубину 30 метров в Черном море в Крыму.