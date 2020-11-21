Разин отказался выкупать интимное видео с Даней Милохиным

Москва, 21 ноября. Российский блогер Даня Милохин, который получил известность благодаря многочисленным роликам в социальной сети TikTok, оказался в центре очередного скандала. По данным некоторых СМИ, юный рэпер мог стать жертвой интернет-хакеров, которые пытались украсть его личные данные, хранившиеся на электронных устройствах. Об этом свидетельствует публичное заявление музыкального продюсера популярной группы «Ласковый май» Андрея Разина, он опубликовал пост с соответствующей информацией в Instagram.

По словам Разина, злоумышленники и хакеры, которые ранее якобы завладели личными данными Дани Милохина, начали закидывать его сообщениями, требуя выкупить некую видеозапись неприличного содержания. Речь идет об интимном видео с участием Милохина. Однако продюсер заявил, что не собирается идти на контакт с преступниками и платить им за кадры с блогером.

Разин в Instagram сообщил, что не является продюсером тиктокера и не хочет вмешиваться в чужие дела, поскольку ему хватает проблем с певцом, лидером группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

«Прекратите меня доставать, чтобы я у вас выкупил его (Дани Милохина. — Прим. ФАН) интимное видео. Поверьте, мне хватает проблем с Юрой Шатуновым, а вы меня связываете еще с одним сиротой. Неважно, что они из одного детского дома», — написал Разин в социальных сетях.

Напомним, ранее Андрей Разин заявлял, что Даню Милохина, который за один год достиг большой популярности в Интернете, можно сравнить с Юрием Шатуновым. Кроме того, продюсер предложил блогеру начать исполнять музыкальные композиции «Ласкового мая».

Ранее ФАН писал про новый клип блогера Милохина с украинской певицей Maruv. Речь идет о песне, записанной в поддержку нового сериала «Перевал Дятлова».