Онищенко оценил необходимость жесткого карантина в Москве

Москва, 21 ноября. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве, высказавшись против такой меры.

«Надо работать точечно. <…> Карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 миллионами жителей — это не очаг, а большой город», — подчеркнул в беседе с НСН Онищенко.

В качестве примера точечных мер парламентарий привел борьбу с пандемией в КНР. Онищенко отметил, что после выявления инфицированного коронавирусом на рынке, власти изолировали из сегментов города и обследовали всех его жителей.

Закрытие целого населенного пункта, по мнении Онищенко, из-за большого количества бессимптомных носителей «ничего не дало бы».

Ранее Онищенко рассказал, где можно заразиться коронавирусом и какие меры защиты необходимы, чтобы этого избежать. Среди представляющих опасность по COVID-19 мест, Онищенко назвал общественные бани, уличные туалеты и магазины.

«Если это огромный «хаб», где высоченные потоки, там довольно безопасно, ведь вы практически как на улице, — отметил он. — Если вы в маске, то ничего страшного. Но там нужно обязательно пользоваться перчатками, особенно если вы берете товары с полок», — отметил депутат.

В небольших магазинах на первых этажах, опасность заражения коронавирусом гораздо выше, предупреждает Онищенко. Там можно попасть в атмосферу лифта: нет вентиляции, небольшой объем. Даже если магазин пустой — расслабляться нельзя.