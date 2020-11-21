В Раде упрекнули Зеленского в потворстве националистам

Киев, 21 ноября. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила об окончательном сращивании власти президента Украины Владимира Зеленского с национал-радикалами.

Оппозиционные депутаты упрекнули главу государства в потворстве ультраправым радикалам из-за рассмотрения дела националистов, которые в августе этого года напали на автобус с 22 членами организации «Патриоты — За жизнь». Харьковский суд принял решение отпустить под домашний арест двух подозреваемых.

«Решение харьковского суда, принятое с подачи органов прокуратуры и МВД, свидетельствует об окончательном сращивании власти Зеленского с национал-радикалами, нежелании защищать конституционный порядок и отстаивать справедливость, а также об использовании инструментов политического террора», — говорится в заявлении на сайте партии.

В конце августа лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что члены украинских националистических организаций «Азов» и «Национальный корпус» расстреляли под Харьковом автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь».

Инцидент произошел на трассе Киев – Харьков. Политик отметил, что в нападении применялось автоматическое оружие. Рабинович сообщил о погибших и похищенных.

Позже полиция не подтвердила сообщение о погибших и похищенных. В результате обстрела ранения получили два человека. Украинские правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Оппозиционеры требовали признать инцидент терроризмом.