На Украине в военном госпитале взорвался кислород

Киев, 21 ноября. Взрыв кислорода произошел в военном госпитале в городе Винницы. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

ЧП случилось во время заправки кислородных баллонов. О потерпевших в результате взрыва не сообщается. Тем не менее известно, что несколько десятков пациентов, которые остро нуждаются в кислороде, были эвакуированы в другие медучреждения.

«На данном этапе временно нет возможности снабжать здесь кислородом. Всего в стационаре находятся 60 кислородозависимых пациентов», — написал в своем Facebook Садовый.

Он также пояснил, что 30 человек были доставлены в местную больницу скорой помощи. При этом 5 из них находятся в реанимации. Еще 12 пациентов экстренно перевели в больницу №8.

На данный момент экстренные службы восстановили подачу и запас кислорода в военном медучреждении.