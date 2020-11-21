Онищенко сравнил подходы Китая и России в борьбе с COVID-19

Москва, 21 ноября. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил российский и китайский подходы в борьбе с пандемией коронавируса

По словам парламентария, его не удивляет, но огорчает число ежедневно регистрируемых в РФ заболевших COVID-19. Онищенко считает, что в стране могло быть меньше заразившихся, если бы граждане России относились к рекомендациям властей ответственно.

«Перед нами стоит пример Китая, с которого все началось. За все время пандемии в стране, где живет полтора миллиарда человек, выявлено 86 тысяч случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжелый», — заявил Онищенко.

Депутат напомнил, что в КНР нет вакцины, и такой результат достигнут благодаря профилактике.

Парламентарий высказался за введение не жестких, а адекватных ограничений для борьбы с коронавирусом. Меры должны быть точечными, считает Онищенко.

«Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса», — рассказал депутат в эфире НСН.

По мнению Онищенко, карантин эффективен только в эпидочаге, а Москва — город, в которой живут 12 миллионов человека, а не очаг вируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не могут однозначно определить продолжительность защитной реакции организма к COVID-19 у переболевших коронавирусом людей. Тем не менее организация положительно оценивает результаты исследования специалистов из Великобритании, согласно которым повторное заболевание коронавирусом может не грозить бывшим пациентам до полугода.