ФАН выяснил шокирующие подробности убийства школьницы в Москве

Новость о зверском убийстве 14-летней школьницы Веры в доме на Можайском шоссе взбудоражила всю страну: ее обнаженное окровавленное тело нашли на кровати, на шее было не менее десяти ножевых ранений. Убийца девочки оказался ее возлюбленным.

Жителям дома на Можайском шоссе, 22, корпус 2, прошлой ночью было не до сна. Под окнами нашли труп молодого человека, выпавшего из окна. А днем в одной из квартир — тело убитой школьницы. Вскоре следователи выяснили, что обе трагедии связаны между собой.

Согласно первым сообщениям от правоохранителей, тело обнаружил сосед. Он увидел открытую дверь и зашел внутрь, чтобы проверить — все ли в порядке. Убитая девочка лежала обнаженной на кровати, на шее и предплечье виднелись многочисленные ножевые раны. Позже, при осмотре, следователи обнаружили разбросанные по квартире презервативы. Некоторые СМИ добавляли, что девочку перед смертью изнасиловали, но в официальных заявлениях Следственного комитета РФ этот факт не упоминался.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что девочка осталась в квартире одна и могла устроить вечеринку. Ее отец отправился в командировку, а бабушка лежала в больнице. Своего убийцу Вера пригласила в квартиру сама, однако романтическая встреча закончилась трагедией. По версии следователей, ночью между Верой и ее бойфрендом разгорелся конфликт, молодой человек в порыве ярости изрезал шею девочки, а после убийства покончил с собой.

На такую версию следователей вывело сообщение о ночном происшествии. Как рассказал ФАН источник, около 3:45 в полицию поступило сообщение о падении с высоты молодого человека на Можайском шоссе. К моменту, когда на место ЧП прибыли полицейские, юноша был мертв уже два часа. В сводках коротко значилось, что погибший — «мужчина славянской внешности, на вид 20-25 лет».

Московские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что личность молодого человека уже установлена. Юноше 17 лет, он учился в колледже. С Верой они познакомились в компании общих друзей, неделю назад между ними завязался роман.

В каких действительно отношения состояли Вера и ее предполагаемый убийца следователям еще предстоит установить: о личной жизни девочки поступают противоречивые данные. Подруга убитой, Ольга, рассказала Kp.ru, что Вера почти неделю до смерти жила одна. Ее бабушка, оказавшаяся в больнице с коронавирусом, была для подростка единственным близким человеком, мама девочки умерла при родах. По словам Ольги, бабушка строго следила за воспитанием внучки, но при этом школьницу нельзя назвать паинькой.

«Она любила погулять. Могла выпить, но не прям напиться. Училась плохо, на тройки», — рассказала Ольга изданию.

Девочка добавила, что Вера пока ни с кем не встречалась, ей нравился один мальчик, но отношения с ним так и не сложились. Сообщения о командировке отца, по словам девочки, не соответствуют действительности: папа Марины жил в другом городе с новой семьей, но помогал дочке деньгами.

Еще одна подруга Веры рассказала РЕН ТВ, что никакой вечеринки в квартире в злополучный вечер не было. Своего знакомого школьница провела к себе по пожарной лестнице.

«И там, видимо, друг что-то сделал», — добавила она.

Расследование уголовного дела продолжается, под свой контроль ход дела взял прокурор Москвы Денис Попов.