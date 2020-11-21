Иммунолог объяснил, кому может грозить повторное заражение COVID-19

Москва, 21 ноября. Повторное заражение COVID-19 возможно, если у человека есть заболевания, ухудшающие работу иммунной системы, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, иммунитет к коронавирусу у переболевших людей сохраняется достаточно длительное время. И повторное заражение, если у человека нет проблем с иммунитетом, практически невозможно.

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — сообщил Болибок в интервью «Вечерней Москве».

Однако есть другой вопрос: ученые до конца не выяснили, может ли человек, имеющий иммунитет, стать бессимптомным носителем. Иммунолог полагает, что подобная ситуация возможна.

Болибок подчеркивает, что бояться повторного заражения при нормальном здоровье не стоит. Контакт с вирусом после перенесенного заболевания наоборот может улучшить иммунную защиту к вирусу.

Ранее на этой неделе замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что на сегодняшний день документированные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией крайне редки, передавал RT. На территории России «нет еще ни одного документированного повторного случая» заболевания COVID-19.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в пятницу сообщила, что пока ВОЗ не может однозначно определить продолжительность защитной реакции организма к COVID-19 у переболевших. При этом организация положительно оценивает результаты исследования британских ученых, пришедших к выводу, что повторное заболевание коронавирусом может не грозить бывшим пациентам до полугода.