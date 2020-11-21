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Российский фильм «Аритмия» получил премию Совета Европы

Российский фильм «Аритмия» получил премию Совета Европы

Страсбург, 21 ноября. Фильм российского режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» награжден премией Совета Европы за художественное творчество.

Картину отметили на закрытии Etoiles et Toiles du Cinéma Européen, которое прошло в кинотеатре «Одиссей-синема» в Страсбурге.

В жюри подчеркнули, что картина награждена «за замечательный метод», который позволил режиссеру совместить работу с талантливыми актерами, «великолепно освоенную кинематографическую эстетику», волнующую историю любви, и актуальную проблему ущерба, который медицине причиняет «ее подчинение законам рентабельности».

Приз «Одиссей за права человека» достался фильму Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю варварами» (Румыния), фильм Элиа Сулеймана «Должно быть, это рай» (Израиль) получил специальную награду жюри.

Ранее сообщалось, что Роскино и Минкульт РФ в рамках проекта «Недели российского кино за рубежом» покажут лучшие отечественные картины в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании.

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