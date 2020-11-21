Муцениеце в новом блоге жестко подшутила над Карпович

Москва, 21 ноября. Российская актриса, экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце опубликовала новое видео, в котором жестко подколола новую любовь бывшего мужа.

Ролик Муцениеце опубликовала в своем канале на YouTube. В блоге она рассказала, как посетила поселок, где когда-то жила с Павлом Прилучным. По дороге она заглянула в свой бывший дом, чтобы забрать велосипед. Оказалось Павел там больше не живет — двери их особняка заколочены.

Тем не менее, Муцениеце удалось прогуляться во дворе дома. Однако актриса возмутилась тем, насколько запущенно выглядит ее бывшее жилище.

«После одних особей тут все расти перестало. Даже кусты засохли!» — приметила артистка.

Также она призналась, что приезжает в бывший дом без какой-либо боли. По словам экс-супруги Прилучного, ее жизнь стала «другой». Муцениеце призналась в том, что чувствует себя счастливее в 40 раз.

Стоит отметить, что после скандального развода с Прилучным актрисе удалось отсудить квартиру в Москве. Однако загородный особняк, как раз тот, в который она наведалась в своем новом блоге, достался ее бывшему мужу. Некоторое время Прилучный жил в нем со своей новой возлюбленной — актрисой Мирославой Карпович. Однако после заявил, что намерен продать недвижимость, чтобы частично закрыть ипотеку и приобрести новое жилье.

Ранее Прилучный показал в Instagram, как отпраздновал свой день рождения. Актеру 5 ноября исполнилось 33 года. До развода вечеринки по случаю дня рождения Прилучному устраивала его супруга, модель и актриса Агата Муцениеце. В этом году актер отметил событие в кругу друзей и детей.

Возлюбленная Прилучного, Мирослава Карпович, пока никак не комментирует слухи о том, что встречается с актером, а вот сам мужчина уже заявил в соцсетях, что в его жизни начался новый этап. Об этом пишет Infox.ru.