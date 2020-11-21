Специалист рассказал, как узнать владельца номера телефона через Интернет

Москва, 21 ноября. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как узнать владельца телефона по его номеру в Интернете.

Эксперт отметил, что для этого существует немало возможностей. Можно воспользоваться периодически случающимися утечками информации и даже теми данными, которые пользователи сами указывают в соцсетях и на сайтах.

«Найти сведения о пользователе могут помочь и мессенджеры, а также страницы в соцсетях. Это возможно благодаря поиску по номеру телефона. Даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу», — сообщил Куканов агентству «Прайм».

Если информация в социальных сетях имеет свободный доступ, то узнать персональные данные пользователя вплоть до его места жительства, учебы или работы может каждый. Кроме того, злоумышленники могут вычислить круг общения и маршрут ежедневных поездок.

Чтобы усложнить им задачу, следует разделять номера телефонов для важных и не очень важных аккаунтов. К общедоступному номеру, который пользователь оставляет на сайте, не должны быть привязаны банковские приложения. Также специалист рекомендует запретить поиск аккаунта по номеру телефона в соцсетях и убрать фото и личную информацию в мессенджерах.

Ранее специалисты Роскачества рекомендовали в «черную пятницу» обращать внимание на доменное имя сайта, покупать исключительно у проверенных брендов и интернет-магазинов, а также проверять, есть ли у сайта протокол https и действует ли сертификат безопасности.