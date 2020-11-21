Ролик о российской кибердеревне взорвал Сеть

Москва, 21 ноября. Короткометражка режиссера Сергея Васильева про киберпанк в российской деревне буквально взорвала Интернет, пользователи уже разобрали ролик на цитаты.

Васильев опубликовал на YouTube небольшой ролик про «русскую кибердеревню». Главный герой короткометражки в исполнении Сергея Чихачева рассказывает о порядках в селе, где вместо голубей живут квадрокоптеры, а по хозяйству помогают киборги.

Сергей Васильев работает в студии AMG VFX, разработавшей спецэффекты для сериалов «Чернобыль», «Эпидемия» и других. Чихачев известен геймерам озвучкой Кровавого Барона в «Ведьмаке 3», его же голосом будет говорить Виктор Вектор в игре Cyberpunk 2077.

С преувеличенным русским акцентом на английском языке герой рассказывает зрителям о происходящем. К примеру, о том, что жителям его деревни больше не нужны выгребные ямы, поскольку очко теперь ведет прямо в черную дыру. Также он выращивает «фрактальные огурцы» в теплицах, а его коров пасут роботы.

«Правительство предоставляет андроидов для помощи бизнесменам», — сообщает главный герой.

В видео содержится огромное количество отсылок как классическим фильмам, вроде «Любовь и голуби», так и к современной культуре. В начале ролика на боку одной из коров нанесен QR-код, который ведет на страницу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. Рогозин «появляется» в ролике не один раз: на 1:43 позади героя виднее плакат с надписью «Сделаем красную планету зеленой» и портретом главы Роскосмоса. Уже помянутая выше черная дыра в сортире — это кадр из фильма «Интерстеллар».

Короткометражка буквально взорвала Сеть. Сейчас ролик активно обсуждают на Reddit, самом популярном в мире развлекательном сайте. А 9Gag организовали группу по переводу кибернародных песен из «Russian cyberpunk farm».

Под роликом скопилось уже более 7 тыс. комментариев. И абсолютное большинство из них — восторженные.

«Лучшее из российского кино за последние лет 30. Так вписать спецэффекты, тонко протроллить все и не скатиться в сортирный юмор аля комеди клаб. Это шедевр. Спецэффекты на высоте. Спасибо», — пишет пользователь под ником «Как сделать».

«Надеюсь, автор еще будет снимать. Неважно: короткий метр, сериал или полнометражный, главное, что бы продолжал снимать, творить!» — отметил «Человек Типо».