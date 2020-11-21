Рита Дакота поделилась историей трогательных подарков любимому мужчине

Москва, 21 ноября. Певица Рита Дакота трогательно описала отношения со своим возлюбленным клипмейкером Федором Белогаем, рассказав, какие подарки они делают друг другу.

Пара познакомилась на съемках клипа «Новые линии» в 2018 году. С тех пор они стараются дарить друг другу не просто подарки, а «особенные впечатления». Самым трогательным воспоминанием Дакота назвала в Instagram подарок, который ей сделал Белогай на Новый год после знакомства.

«Помню как после «Линий» на Новый Год ко мне приехала огромная тяжелючая коробка, в которой было столько красоты, что я до сих пор считаю этот подарок одним из самых удивительных в жизни. Там было все про меня и обо мне», — поделилась певица воспоминаниями.

Федор красиво упаковал различные предметы, связанные с увлечениями певицы: кристаллы для ее алтаря для медитаций, блокноты для записи песен, сертификат на очень особенную ритуальную татуировку и многое другое. Дакота признается, что этот день она запомнила на всю жизнь.

Артистка постаралась не отставать от своего избранника и в ответ подарила ему лимитированную колонку. Ее любимый уличный художник изобразил на колонке граффити со словами из их личных переписок и координатами их особенных мест.

«Потом Фед подарил мне прыжок с парашютом, поделивший мое представление о жизни на до и после. А я подарила ему одни особенные съемки (как вклад в его творчество), о которых он сам вам расскажет, когда придет время», — продолжает Дакота.

Судя по Instagram звезды, устраивать сюрпризы она любит не меньше, чем получать их. Однажды на день рождения Федора Рита оставила профессионалам подготовку вечеринки, а сама «украла его ото всех и увезла на один день в Питер, знакомить с импрессионистами».

Это был очень насыщенный день: пара отправилась на частную экскурсию в Эрмитаж, посетили вечер органной музыки в Мариинском театре, а потом оказалась на «частной экскурсии» продюсера группы Little Big Алины Пязок.