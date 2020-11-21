Кедми заявил, что Украина не против войти в состав США

Киев, 21 ноября. Военный эксперт Яков Кедми заявил, что некоторые страны постсоветского пространства не могут жить самостоятельно и нуждаются в постоянном «покровителе».

Кедми рассказал, что когда-то президент США Вудро Вильсон планировал сделать протекторатом Америки Армению и даже подал соответствующий законопроект в Сенат. С Вильсоном тогда якобы согласился весь прогрессивный мир.

Израильский военно-политический эксперт считает, что это характерно и для современных бывших советских республик.

«Да если бы сейчас тот же Байден высказался так. Сенат бы его поддержал. И вся Армения бы поддержала. Если бы он сказал, что Украина должна стать 51-м штатом Америки. Да вся Украина бы стояла в очереди. Если бы Германия сказала, что хочет протекторат над Украиной. Да украинцы бы говорили: «Мы не просто Европа, мы Германия». Вот такой подход. Они всегда должны быть под кем-то», — заключил Кедми.

Ранее военно-политический эксперт объяснил, к чему приведет возможная попытка Киева «повторить карабахский сценарий» в Донбассе. Эксперт предупредил, если украинские военнослужащие попробуют сбить российское воздушное судно, то нужно будет ждать не ввода миротворцев, а куда более серьезных вещей.

Украина получит моментальный и жесткий ответ от России сразу же после того, как официальный Киев решит провести полномасштабное наступление на Донбасс. По его словам, не должно быть сомнений в том, что Украина в случае развития подобного сценария прекратит существование.