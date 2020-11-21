Боевики обстреляли провинции Идлиб, Алеппо, Латакию и Хаму в Сирии

Дамаск, 21 ноября. В Сирии террористы устроили 31 обстрел населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ), из них в провинции Идлиб – 19 обстрелов, в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Латакия – шесть обстрелов, в провинции Хама – пять обстрелов», — говорится в сообщении ЦПВС.

Вместе с тем представители российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо и с воздуха осмотрели окрестности аэродрома Метрас.

1 Организация запрещена на территории РФ.