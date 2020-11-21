Сын Трампа заразился COVID-19

Вашингтон, 21 ноября. Сын президента США Дональд Трамп — младший заразился COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции.

Представитель Трампа-младшего сообщил журналистам, что Дональд сделал тест в начале недели. Поскольку результат оказался положительным, он самоизолировался в своем коттедже.

Заболевание у Трампа-младшего протекает без каких-либо симптомов. Его представитель добавил, что сын американского президента «в полной мере следует медицинским рекомендациям, касающимся COVID-19».